Solution d'Internet par satellite portée par Amazon, Project Kuiper équipera une partie de la flotte de la compagnie aérienne JetBlue. Cet accord marque la première incursion majeure d'Amazon dans ce secteur et positionne encore davantage Project Kuiper comme un concurrent de Starlink de SpaceX.

Avec une technologie en orbite basse

S'appuyant sur une technologie d'orbite terrestre basse, les satellites Kuiper évoluent entre 590 et 630 km d'altitude, bien plus près que les satellites géostationnaires à 36 000 km. Cette proximité réduit considérablement le temps de latence et fiabilise le service.

Pour Project Kuiper, et sans faire spécifiquement allusion au secteur de l'aéronautique, Amazon avait dévoilé une antenne au format compact pour un débit descendant de jusqu'à 100 Mbit/s, un terminal standard pour un débit maximal de 400 Mbit/s.

Un modèle d'antenne à destination des entreprises, des gouvernements et pour des applications de télécommunications est pour jusqu'à 1 Gbit/s. Un récent test a permis d'obtenir près de 1,3 Gbit/s avec un réseau Kuiper en devenir qui ne souffre pas encore de la problématique de la congestion.

Kuiper contre l'ogre Starlink

Amazon ne part pas de zéro, mais le défi est colossal. Starlink dispose déjà de plus de 8 000 satellites en orbite basse et a également signé des contrats avec plusieurs compagnies aériennes, dont United Airlines et Air France.

À ce jour, Project Kuiper compte un tout petit peu plus de 100 satellites et doit accélérer sa cadence de déploiement pour respecter l'échéance fixée par la Federal Communications Commission (FCC), soit la mise en orbite de la moitié de la constellation (de l'ordre de 1 600 satellites) d'ici juillet 2026.

Le partenariat avec JetBlue reste une victoire stratégique pour prouver la viabilité de Project Kuiper. « Notre accord avec Project Kuiper marque un bond en avant passionnant pour nous en tant que leader incontesté de la connectivité à bord », déclare le président de JetBlue dans un communiqué.

Un déploiement progressif sur la flotte d'avions

L'installation de la technologie Kuiper ne se fera pas du jour au lendemain. Le déploiement débutera en 2027 sur certains appareils de JetBlue et devrait s'achever en 2028, concernant environ un quart de la flotte.

La compagnie continuera en parallèle son partenariat avec Viasat qui utilise des satellites géostationnaires.

N.B. : Source images : Amazon.