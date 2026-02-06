C'est une information qui n'avait pas été annoncée publiquement. Repérée par SpaceNews, elle est révélée dans un document déposé par Amazon auprès de la Federal Communications Commission (FCC) le 30 janvier.

Amazon a secrètement acheté 10 lancements Falcon 9 supplémentaires à SpaceX pour le déploiement de sa constellation d'Internet par satellite Amazon Leo, qui entre en concurrence avec Starlink.

Amazon est sous pression pour Amazon Leo

Amazon fait face à une date butoir imposée par la FCC en 2020. Le groupe doit avoir déployé la moitié de sa constellation Amazon Leo, soit près de 1 600 satellites, avant le 30 juillet 2026. Or, fin janvier 2026, seulement 180 satellites étaient en orbite basse.

Face à ce retard considérable, Amazon a officiellement demandé à la FCC une prolongation de deux ans du délai ou sa suppression pure et simple, tout en maintenant l'objectif de déploiement complet de la constellation pour mi-2029.

À ce stade, Amazon prévoit d'avoir environ 700 satellites en orbite d'ici juillet 2026. Sans une extension du délai intermédiaire, c'est le risque d'amendes, voire une révocation de la licence accordée.

Quatre lanceurs pour Amazon Leo

Initialement et pour ce qui s'appelait Project Kuiper à l'époque, Amazon avait plutôt contourné SpaceX en signant d'importants contrats avec Blue Origin (New Glenn), Arianespace (Ariane 6) et ULA (Vulcan Centaur). Cependant, ces lanceurs ont tous accumulé des retards.

Il n'était d'abord prévu que trois lancements avec Falcon 9 de SpaceX. Ils ont eu lieu en juillet, août et octobre 2025 avec des lots de 24 satellites à chaque fois.

Le prochain lancement pour Amazon Leo est programmé pour le 12 février avec Ariane 6. Pour 32 satellites, il s'agira par ailleurs du vol inaugural d'Ariane 6 dans sa version avec quatre boosters (Ariane 64).