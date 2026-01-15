Le vol inaugural de la version Ariane 64 était calé pour le premier trimestre 2026. Arianespace communique désormais une date plus précise pour ce qui sera une mission VA267. Depuis le port spatial européen à Kourou, elle doit décoller le 12 février. C'est au cours des prochaines semaines que la fenêtre de tir sera annoncée.

La mission VA267 sera donc le premier vol de la version de la fusée Ariane 6 avec quatre boosters. Dans sa configuration avec deux boosters, le lanceur lourd européen a déjà effectué un total de cinq vols entre le 9 juillet 2024 et le 17 décembre 2025.

Ariane 64 double la capacité d'emport d'Ariane 62 en orbite basse, soit 21,6 tonnes. Le 12 février prochain, il s'agira de placer en orbite 32 satellites de la constellation d'Internet à haut débit d'Amazon, Amazon Leo.

Dix-huit lancements d'Ariane 6 pour Amazon Leo

Du décollage à la séparation de tous les satellites, la mission est prévue pour une durée de 1 heure et 54 minutes. Les 32 satellites Amazon Leo seront logés sous une coiffe de 20 mètres de long, puis injectés en orbite basse terrestre.

En plus d'être le premier vol d'Ariane 64, la mission VA267 est également la première mission qui sera réalisée par Arianespace pour Amazon Leo, sachant qu'un total de 18 lancements d'Ariane 6 sont contractualisés par Amazon Leo (anciennement Projet Kuiper).

Amazon Leo dispose pour le moment de 180 satellites en orbite basse à 630 km d'altitude, et vise le déploiement de plus de 3 200 satellites d'ici fin juillet 2026 pour la moitié de la constellation. Le lancement des services est attendu pour le début de cette année avec les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.