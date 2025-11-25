Amazon monte en puissance dans la conquête de l'Internet par satellite depuis l'orbite basse. Le groupe lève le voile sur Leo Ultra, son antenne la plus performante à ce jour, conçue spécifiquement pour les clients professionnels et gouvernementaux.

Avec pour le moment plus de 150 satellites en orbite, Amazon Leo (anciennement Projet Kuiper) passe de la phase de déploiement à une pré-commercialisation active.

Les promesses de débit de l'antenne Leo Ultra

L'antenne Leo Ultra est présentée comme " le terminal client le plus rapide en production " et promet jusqu'à 1 Gbit/s descendant (download) et 400 Mbit/s montant (upload). Ce terminal à réseau phasé surpasse les offres actuelles de Starlink pour les professionnels.

Conçue pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, l'antenne intègre une puce en silicium personnalisée et des algorithmes propriétaires pour maximiser le débit et minimiser la latence.

Un des piliers de la stratégie d'Amazon Leo est pour des applications comme la vidéoconférence ou le cloud computing.

Comment Amazon compte-t-il séduire les entreprises ?

Au-delà du débit, Amazon met l'accent sur la sécurité et l'intégration réseau. Le service Amazon Leo offrira des fonctionnalités professionnelles, notamment un chiffrement avancé sur l'ensemble du réseau et un support client prioritaire 24/7.

L'un des avantages est la connexion directe et sécurisée à Amazon Web Services (AWS) et à d'autres réseaux d'entreprise.

Un programme preview pour le moment

Pour valider son offre, Amazon lance un programme preview permettant à des clients sélectionnés de tester le réseau.

Des entreprises de divers secteurs, comme la compagnie aérienne JetBlue, Hunt Energy Network ou Crane Worldwide Logistics, reçoivent déjà des unités Leo Pro (jusqu'à 400 Mbit/s) et Leo Ultra.

Ce programme de test permettra de recueillir des retours précieux avant un lancement commercial plus large prévu pour l'année prochaine, positionnant Amazon comme un concurrent très sérieux face à SpaceX (Starlink).