Amazon s'apprêterait à lancer un plan de licenciement d'une ampleur inédite, visant jusqu'à 30 000 de ses employés de bureau. Selon des sources proches du dossier, cette réduction drastique représente près de 10 % des 350 000 employés " corporate " du géant de l'e-commerce.

La mesure dépasserait la vague précédente de 2022-2023, qui avait déjà touché 27 000 personnes, et s'inscrirait dans une restructuration profonde voulue par le patron Andy Jassy.

Les secteurs touchés et le contexte des coupes

Les licenciements devraient toucher de nombreuses divisions. Les départements des ressources humaines, des opérations, des appareils et services, ainsi que la division cloud AWS (Amazon Web Services) seraient ciblés.

De telles coupes au niveau de postes administratifs s'ajouteraient aux réductions d'effectifs plus modestes opérées ces deux dernières années. Pour Amazon, il s'agirait de compenser la sur-embauche réalisée pendant la pandémie et de rationaliser les coûts.

Le rôle joué par l'intelligence artificielle

L'IA est un facteur central de la restructuration. Andy Jassy avait déjà signalé que l'adoption croissante de l'IA entraînerait probablement de nouvelles suppressions de postes, notamment par l'automatisation des tâches répétitives et routinières.

A priori, l'IA a permis à Amazon d'obtenir des gains de productivité. Dans le même temps, il faut également compenser les lourds investissements en lien avec l'infrastructure IA d'Amazon.

Une mauvaise nouvelle imminente

Des médias comme CNBC et l'agence Reuters ont pris connaissance des plans d'Amazon pour la suppression de jusqu'à 30 000 postes. Amazon n'a pas fait de commentaire pour le moment, mais les employés concernés devraient commencer à être informés dès aujourd'hui.