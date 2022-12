Pour les villes de College Station au Texas et de Lockeford en Californie, Amazon avait annoncé que de premiers clients aux États-Unis bénéficieront d'une livraison avec des drones avant la fin de cette année 2022. Le coup d'envoi effectif a été donné il y a quelques jours, avec un petit nombre de colis juste à temps pour Noël.

" Il s'agit de premiers pas prudents que nous transformerons en pas de géant au cours des prochaines années ", déclare David Carbon, vice-président Prime Air chez Amazon. " Les clients sont notre obsession, la sécurité est notre impératif, l'avenir de la livraison est notre mandant, la technologie est la clé de ce futur. "

Les habitants des deux villes concernées ont la possibilité de s'inscrire au service. Le cas échéant, ils obtiennent une estimation du délai de livraison après avoir passé leur commande et des informations pour un suivi. Un colis doit évidemment être éligible à ce type de transport en ne dépassant pas 2,3 kg.

Avec des drones MK27-2

" Le drone volera jusqu'au lieu de livraison qui aura été désigné, descendra jusqu'au jardin du client et se mettra en vol stationnaire à une hauteur sûre. Il libérera ensuite le colis en toute sécurité et remontera en altitude ", avait expliqué Amazon qui a reçu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) en août.

Pour davantage de clients, Amazon prévoit de déployer sa livraison via des drones de manière progressive dans le temps. Son introduction se fait avec des drones MK27-2 d'environ 36 kg et de forme hexagonale qui sont équipés de six hélices. Ils larguent les colis d'une hauteur de l'ordre de 3,5 m et peuvent voler jusqu'à 80 km/h sur une distance de 12 km aller-retour.

Les drones volent de manière autonome, même si une supervision humaine est pour le moment de rigueur. Des technologies d'intelligence artificielle et des algorithmes permettent d'éviter des obstacles. C'est notamment le cas pour des lignes électriques.

Des drones améliorés pour 2024

Amazon avait déjà indiqué travailler sur un nouveau modèle de drone de livraison MK30 qui remplacera le MK27-2 vers 2024. Plus petit et plus léger, il dispose d'une meilleure autonomie, une plus grande résistance aux températures élevées et peut voler sous une pluie légère.

Grâce à de nouvelles hélices spécialement conçues, le bruit du drone MK30 devrait être réduit d'environ 25 % de plus. Un point pour lequel Amazon attache une grande importance.