Amazon dévoile une transformation en profondeur de son service de cloud gaming. Un tout nouvel Amazon Luna qui sera déployé d'ici la fin de cette année et ne jouera pas la confrontation directe avec les géants du jeu vidéo traditionnel. La stratégie d'Amazon s'articule autour d'une catégorie inédite de jeu social..

Une collection de social party games

GameNight est la pièce maîtresse de la refonte. Il s'agit d'une collection de jeux multijoueurs et de société conçus pour être joués en famille et entre amis, directement sur un téléviseur. Les joueurs utiliseront leur propre smartphone comme contrôleur en scannant un QR code.

Le catalogue de lancement comprendra plus de 25 titres. Amazon cite des versions optimisées de jeux typiquement GameNight comme Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens et Flappy Golf Party, ainsi que des adaptations de jeux de plateau tels que Taboo, Ticket to Ride et Clue.

Snoop Dogg et de l'IA

Pour marquer les esprits, Amazon a développé des titres exclusifs pour GameNight. Le premier d'entre eux est Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un jeu d'improvisation décrit comme " conçu par l'homme, mais alimenté par l'IA ".

Dans ce jeu de tribunal déjanté, les joueurs doivent inventer des personnages et des histoires pour défendre leur témoignage devant le juge... Snoop Dogg.

" Grâce aux avancées de l'IA et de la technologie cloud, nous voyons apparaître des opportunités pour créer des types de jeux entièrement nouveaux. Des expériences qui n'auraient jamais été possibles auparavant ", déclare Jeff Gattis, le patron d'Amazon Luna.

Les jeux plus traditionnels ne sont pas abandonnés

Si GameNight cible un public plus large, Amazon n'oublie pas les joueurs plus aguerris. La nouvelle formule d'Amazon Luna inclura également, sans surcoût pour les membres Prime, une bibliothèque évolutive d'une cinquantaine de jeux populaires, classiques, indépendants et blockbusters.

Des titres comme Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II et TopSpin 2K25, ou encore Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 et SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Contrairement aux jeux GameNight, ces expériences nécessiteront une manette Bluetooth.