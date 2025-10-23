Après avoir dévoilé ses plans en début de mois, la nouvelle version du service de jeu en streaming d'Amazon est officiellement lancée aujourd'hui. Une attente qui n'aura donc pas été bien longue pour la refonte d'Amazon Luna.

Sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime, le nouvel Amazon Luna affiche comme ambition de " supprimer les barrières historiques liées aux jeux vidéo ". L'accès à Luna peut se faire depuis une multitude d'appareils (ordinateur, smartphone, tablette, Fire TV, Smart TV Samsung et LG...).

Une nouveauté GameNight pour Amazon Luna

Le cœur de cette refonte est l'ajout de GameNight, une collection de plus de 25 jeux multijoueurs. Ils sont conçus pour être joués en famille et entre amis, directement sur un téléviseur. Ces jeux peuvent être contrôlés simplement avec un smartphone qui devient une manette en scannant un QR code.

La collection comprend des titres comme The Jackbox Party Pack 9, Tetris Effect: Connected, ou des classiques du type Cluedo et Ticket to Ride. Amazon lance en outre un titre original, Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un jeu d'improvisation où les joueurs sont jugés par une version IA du célèbre rappeur.

Des jeux en dehors de la bibliothèque GameNight sur Luna

Au total, les membres Prime ont accès sans frais supplémentaires à plus de 50 jeux. Outre la collection GameNight, Amazon a confirmé l'ajout de titres comme Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, et Kingdom Come: Deliverance II.

Contrairement aux jeux GameNight, les autres jeux sur Luna nécessitent une manette ou une souris et un clavier pour jouer. Sachant que les joueurs peuvent facilement coupler des manettes Bluetooth prises en charge, voire la manette Luna Wi-Fi.

L'offre Prime comprend en outre une sélection tournante de jeux PC à télécharger chaque mois, un avantage anciennement connu sous le nom de Prime Gaming qui est donc reconduit.

Davantage avec l'offre Luna Premium

Pour les joueurs souhaitant un catalogue encore plus vaste, Amazon conserve une offre payante. À ce titre, l'ancien abonnement Luna+ est remplacé par Luna Premium, proposé à 9,99 € par mois.

Luna Premium inclut tout ce qui est disponible dans l'offre Prime, mais ajoute l'accès à une bibliothèque étendue comprenant des titres tels que EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor et Batman: Arkham Knight.

Les abonnés Luna+ actuels sont automatiquement basculés vers cette nouvelle formule sans démarche nécessaire. Par ailleurs, Luna reste également accessible aux non-membres Prime avec l'achat de jeux individuels, l'abonnement Luna Premium et l'accès à des titres Ubisoft via Ubisoft+.