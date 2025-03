Après les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada fin 2024, les abonnés Amazon Music Unlimited en France peuvent désormais bénéficier d'une offre étendue qui intègre le catalogue de livres audio d'Audible. Hormis la France, le déploiement concerne également l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le catalogue comprend plus de 850 000 livres audio, dont plus de 21 000 livres audio en français. Si l'intégration est sans surcoût, il ne sera toutefois possible d'écouter qu'un livre audio par mois provenant du catalogue audio premium de la plateforme dans le giron d'Amazon.

La durée du livre audio n'entre pas en ligne de compte. Les abonnés peuvent écouter le livre audio quand ils le souhaitent, puis continuer d'en profiter le mois suivant ou choisir un nouveau livre audio.

Trois mois gratuits d'Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited est proposé au tarif de 10,99 € par mois. Pour une durée limitée, les nouveaux abonnés peuvent actuellement bénéficier de 3 mois gratuits d'Amazon Music Unlimited. L'intégration des livres audio concerne aussi l'offre famille à 17,99 € par mois (six personnes).

Audible propose de son côté un abonnement au tarif de 9,95 € par mois qui donne accès à un crédit audio par mois et une sélection de plus de 1 500 titres à écouter en illimité, sachant par ailleurs que le premier mois est offert.

Après l'offre de livres audio de Spotify

L'annonce d'Amazon Music pour les livres audio répond notamment à l'arrivée en France de l'offre de livres audio de Spotify.

Les abonnés Premium de Spotify bénéficient de jusqu'à 12 heures d'écoute incluses par mois, avec la possibilité d'acheter des heures supplémentaires par tranches de 10 heures pour 9,99 € (valables pendant 12 mois).