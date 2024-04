Récemment, Spotify a dévoilé un outil d'IA générative permettant d'obtenir des playlists personnalisées et selon l'humeur du moment à partir de requêtes en langage naturel. Pour Amazon Music, Amazon fait peu ou prou la même chose en introduisant Maestro.

Les prompts avec Maestro acceptent divers éléments comme des émojis. Une requête à voix haute peut en outre être énoncée. Les listes de lecture générées sont à écouter, enregistrer ou même partager avec d'autres utilisateurs d'Amazon Music.

Les abonnés Amazon Music Unlimited peuvent écouter les playlists du Maestro de manière instantanée et les enregistrer pour plus tard, tandis que les membres Prime et avec la version gratuite d'Amazon Music peuvent écouter des aperçus de 30 secondes, avant d'enregistrer les playlists.

Avec la prudence habituelle

De la même manière que AI Playlist de Spotify, le déploiement est pour le moment prudent concernant Maestro. En bêta, la fonctionnalité est réservée à un petit nombre d'utilisateurs aux États-Unis sur l'application pour Android et iOS.

Amazon souligne que la technologie d'IA à la manœuvre pour Maestro ne visera pas toujours juste du premier coup. Des garde-fous ont également été mis en place dans le but de bloquer le langage offensant et les prompts inappropriés.

" Nous tiendrons compte de vos commentaires et continuerons à faire de Maestro l'expérience la meilleure et la plus sûre pour tout le monde ", écrit Amazon, sans préciser un calendrier de déploiement à grande échelle.