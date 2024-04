Avec AI Playlist, Spotify poursuit son exploration d'outils d'IA générative. À la manière de ChatGPT qui a popularisé ce type d'interface et de commande textuelle, un prompt dans une conversation permet d'obtenir une playlist personnalisée.

Ces prompts d'IA peuvent être une description d'un genre de musique et pour correspondre à l'humeur ou aux activités du moment, mais Spotify invite à être créatif en évoquant la possibilité de faire référence à des lieux, des animaux, des personnages de films, des couleurs et des émojis.

" Les listes de lecture les plus réussies sont générées avec des prompts contenant une combinaison de genres, d'ambiances, d'artistes ou de décennies. " Spotify précise que sa nouvelle fonctionnalité est encore à bêta. Elle s'adresse aux abonnés Premium.

Un déploiement prudent

Pour le moment, le déploiement ne concerne que le Royaume-Uni et l'Australie avec l'application Spotify sur Android et iOS. L'objectif principal demeure comme souvent de faciliter et favoriser la découverte de musique.

En guise d'aperçu des capacités pour AI Playlist, Spotify cite quelques exemples de prompts : " Une playlist indie folk pour faire un gros câlin à mon cerveau ", " De la musique relaxante pour m'aider pendant la saison des allergies ", " Une playlist qui me donne le sentiment d'être le personnage principal. "

Spotify souligne que la version actuelle de AI Playlist ne génère pas des résultats avec des prompts non liés à la musique. Il existe en outre des garde-fous pour des prompts jugés offensants.

Avec OpenAI ?

L'année dernière, Spotify a introduit en bêta un outil DJ (pas disponible en France) présenté comme un guide d'IA personnalisé et assistant pour recommander des titres ayant connu le succès, mais aussi découvrir des genres musicaux, des artistes et des playlists.

Des commentaires vocaux animent la sélection comme un DJ. Parfois avec humour, ils font référence à des titres et des artistes déjà écoutés par l'abonné Premium.

Une partie de la fonctionnalité DJ repose sur un partenariat avec OpenAI. Il n'est pas clair si c'est également le cas pour AI Playlist.