Les membres Prime d'Amazon ont accès à plusieurs avantages, dont pour l'offre de musique du groupe. C'est ainsi un forfait annuel Amazon Music Unlimited à prix réduit de 99 € (l'équivalent de 2 mois offerts), tandis qu'Amazon Music Prime propose l'écoute de jusqu'à 40 heures de musique par mois sans publicité ou frais supplémentaires, avec une sélection de plus de 2 millions de titres.

Le géant américain de l'e-commerce annonce aujourd'hui une évolution de taille pour Amazon Music Prime qui a droit à l'intégralité du catalogue Amazon Music. Cela représente 100 millions de chansons et des podcasts.

" Quand Amazon Music a été lancé pour la première fois pour les abonnés Prime, nous avons offert un catalogue sans publicité de 2 millions de chansons, ce qui était complètement unique pour le streaming de musique à l'époque. Nous continuons d'innover au nom de nos clients et d'apporter encore plus de divertissement aux abonnés Prime ", déclare Amazon.

En mode shuffle pour Amazon Music Prime

Cette évolution pour Amazon Music Prime se fait sans surcoût. Toutefois, ce n'est pas la liberté totale comme le permet l'abonnement Amazon Music Unlimited qui est à la demande pour l'accès aux titres, albums et playlists.

Avec Amazon Music Prime, c'est un mode de lecture aléatoire après la sélection de n'importe quel artiste, album ou playlist du catalogue. Il n'est pas possible de choisir un titre pour une lecture spécifique de celui-ci. Il y a du zapping illimité et du téléchargement pour une écoute hors ligne avec des playlists en accès illimité.

Le cas échéant, Amazon aiguille les abonnés Prime vers l'abonnement Amazon Music Unlimited pour l'accès à la demande, des titres en qualité Ultra HD, l'audio spatial (Dolby Atmos et 360 Reality Audio). Pour l'Ultra HD, qui va au-delà de la qualité CD, c'est un codage sur 24 bits, fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et bitrate moyen de 3730 kbps.

Après l'augmentation du prix de l'abonnement Prime

Rappelons qu'Amazon est considéré comme le troisième acteur du marché du streaming de musique, derrière Spotify et Apple Music. Par ailleurs, l'étoffement d'Amazon Music Prime intervient après la hausse de prix de l'abonnement Amazon Prime.

Depuis mi-septembre dernier, l'abonnement Amazon Prime en France est passé de 49 € par an auparavant à 69,90 € par an. Le prix mensuel est en outre passé de 5,99 € à 6,99 €. Pour justifier ces augmentations de plus de 42 % et 16 %, Amazon avait évoqué la hausse des coûts d'exploitation de Prime, notamment avec les frais d'expédition et le prix du carburant.

Le groupe avait également souligné l'augmentation du nombre de séries et de films Amazon Original, l'accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros en France.