Spotify : une hausse de prix vous pend au nez

Leader mondial du streaming de musique, Spotify a publié et présenté cette semaine ses résultats pour le troisième trimestre de l'année. À cette occasion, le patron du groupe Daniel Ek a été interrogé sur la question du prix.

Cette question fait sens dans le contexte où Apple vient d'annoncer une hausse de 1 € par mois pour son abonnement Apple Music à désormais 10,99 € par mois. Auparavant, c'est Deezer qui avait relevé le prix de son forfait Premium à 10,99 € par mois.

Daniel Ek s'est prononcé spécifiquement pour une hausse de prix aux États-Unis où le forfait personnel est à 9,99 $ par mois (9,99 € par mois en France), et en indiquant que " c'est l'une des choses que nous aimerions faire. "

Autant s'attendre à une hausse en 2023

" C'est une conversation que nous aurons à la lumière des récents développements avec nos partenaires que sont les labels. Et je suis très confiant quant à l'année à venir et à ce que cela signifie en matière de prix par rapport à notre service. "

La réponse du patron de Spotify manque singulièrement de clarté, même s'il paraît évident qu'il faut s'attendre à une hausse du prix des abonnements en 2023. Reste à savoir quels abonnements précisément et si l'inflation touchera tous les pays.

Il serait assez surprenant au final que Spotify conserve le prix de son forfait Premium et individuel sous la barre des 10 € par mois. Pour justifier sa hausse de prix, Apple a évoqué l'augmentation des coûts de licence.

Les 200 millions d'abonnés payants en perspective

Au 30 septembre, le nombre d'abonnés payants pour Spotify atteint 195 millions, avec une progression de 13 % sur un an. En incluant les abonnés gratuits via l'offre avec publicité, le nombre d'utilisateurs actifs par mois de Spotify est de 456 millions (+20 % sur un an).

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe suédois atteint 3 milliards d'euros (+21 % sur un an), avec une perte nette de 166 millions d'euros contre 160 millions d'euros il y a un an.