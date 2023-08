À son tour, Amazon procède à une augmentation de ses prix pour l'écoute de musique en streaming. Une nouvelle tarification est entrée en vigueur depuis hier pour les nouveaux clients qui s'inscrivent sur Amazon Music Unlimited.

Les clients existants ne sont pas épargnés et seront concernés par la nouvelle tarification un peu plus tard, soit à partir du 19 septembre 2023 et à la date de leur prochain renouvellement mensuel.

Le forfait Individuel d'Amazon Music Unlimited passe ainsi de 9,99 € par mois à 10,99 € par mois, et de 99 € par an à 109 € par an. L'offre Famille d'Amazon Music Unlimited passe de 15,99 € par mois à 17,99 € par mois, et de 159 € par an à 179 € par an.

Dans sa communication et de manière globale, Amazon justifie des augmentations de prix qui sont nécessaires, suite à une augmentation générale des coûts et " pour pouvoir continuer à vous offrir notre service dans la qualité habituelle. "

Le groupe précise par ailleurs que dans l'éventualité d'un essai gratuit ou d'une inscription à une offre promotionnelle, il n'y aura pas de changement pour la durée et le reste de la période promotionnelle. " Nous honorerons le prix d'abonnement original, pour votre premier cycle de facturation plein tarif. La nouvelle tarification entrera en vigueur à la prochaine échéance de votre abonnement. "

Amazon Music Prime pour les abonnés Amazon Prime

Rappelons qu'il existe Amazon Music Prime disponible sans surcoût pour les membres Amazon Prime, avec plus de 100 millions de titres et les meilleurs podcasts sans publicité. Le mode de lecture est aléatoire, après la sélection de n'importe quel artiste, album ou playlist du catalogue.

Amazon Music Prime ne permet pas de choisir un titre pour une lecture spécifique de celui-ci. Il y a du zapping illimité et du téléchargement pour une écoute hors ligne avec des playlists en accès illimité.

Amazon Music Unlimited donne en outre accès des titres en qualité Ultra HD (codage sur 24 bits, fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, bitrate moyen de 3730 kbps) et à l'audio spatial (Dolby Atmos et 360 Reality Audio).

Comme la concurrence

Avec l'augmentation des tarifs pour Amazon Music Unlimited, Amazon aligne finalement ses prix sur la concurrence, y compris Spotify. Le leader mondial du streaming de musique a annoncé une augmentation de ses prix le mois dernier, se positionnant ainsi au même niveau qu'Apple Music et Deezer.

Le tarif de 10,99 € par mois dans le cadre d'une offre individuelle (écoute à la demande, sans publicité et hors connexion) devient ainsi la norme du marché.