Amazon a dévoilé les détails de son projet de centrale nucléaire modulaire (SMR) dans l'État de Washington. Elle pourra fournir une énergie décarbonée et fiable pour répondre aux besoins croissants de ses data centers et de l'intelligence artificielle, marquant une étape clé dans la stratégie énergétique des géants de la tech.

Cascade : le projet nucléaire qui doit changer la donne

Au cœur de l'État de Washington, non loin de la centrale existante de Columbia Generating Station, un nouveau type de complexe énergétique verra bientôt le jour.

Le projet, nommé Cascade Advanced Energy Facility, est le fruit d'une collaboration stratégique entre Amazon, le producteur d'énergie Energy Northwest et le développeur de réacteurs X-energy. Cette initiative se distingue par sa nature modulaire.

Le plan prévoit une construction par phases, débutant avec une première tranche de quatre réacteurs pour une capacité de 320 MW. À terme, le site pourrait accueillir jusqu'à douze unités, portant la puissance totale à 960 MW, le tout sur une surface remarquablement compacte de quelques pâtés de maisons, bien loin du kilomètre carré souvent nécessaire pour une centrale traditionnelle de puissance équivalente.

Xe-100 : au cœur du réacteur modulaire

La technologie choisie est la pierre angulaire du projet. Amazon s'appuiera sur les réacteurs Xe-100 conçus par X-energy. Il s'agit de réacteurs à haute température refroidis au gaz (HTGR) de quatrième génération, une technologie qui promet une sûreté passive accrue.

Chaque module, d'une puissance de 80 MW, utilise un combustible spécifique, le TRISO (Tri-Structural Isotropic, à base de particules d'uranium), encapsulé dans des "galets" de graphite.

Cette conception permet non seulement une construction plus rapide et flexible, mais aussi une exploitation plus sûre. Les particules de combustible TRISO sont conçues pour contenir les produits de fission même à des températures extrêmes, réduisant considérablement les risques en cas d'incident.

La filiale TRISO-X d'X-energy est d'ailleurs en train de construire la première usine commerciale de ce type de combustible en Amérique du Nord.

Pourquoi le nucléaire pour alimenter l'IA ?

La course effrénée au développement de l'intelligence artificielle a un coût énergétique colossal. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes comme le solaire ou l'éolien, les data centers qui entraînent et opèrent les modèles d'IA requièrent une alimentation électrique constante, stable et décarbonée, 24 heures sur 24. Le nucléaire avancé apparaît comme l'une des rares solutions capables de répondre à ce cahier des charges exigeant.

En investissant massivement dans ce projet, Amazon sécurise sa chaîne d'approvisionnement énergétique pour les décennies à venir. Le projet Cascade est aussi une aubaine économique pour la région, avec la promesse de plus de 1 000 emplois durant la construction et une centaine de postes permanents hautement qualifiés.

Le lancement de la construction est prévu pour la fin de la décennie, pour une mise en service progressive dans les années 2030, ouvrant la voie à une nouvelle ère où la tech et l'atome pourraient devenir indissociables.