Le ton monte entre Amazon et Perplexity. Le géant du e-commerce intente une action en justice et a envoyé une mise en demeure à la start-up d'IA. L'objet du litige est Comet, le navigateur et assistant IA de Perplexity, capable d'effectuer des achats automatisés pour les utilisateurs sur diverses plateformes, y compris Amazon.

Amazon accuse Perplexity d'accéder secrètement aux comptes clients et de présenter des risques de sécurité pour les données.

Quelle est la position d'Amazon ?

Amazon soutient que Perplexity n'est pas transparent et utilise Comet pour ne pas identifier les activités de l'agent IA sur sa plateforme. Ce dernier dégraderait l'expérience d'achat des clients et interférerait avec la personnalisation.

Amazon insiste sur le fait que les applications tierces effectuant des achats doivent respecter les décisions des fournisseurs de services et opérer de manière ouverte.

Comment Perplexity justifie son outil ?

Perplexity a vivement réagi, qualifiant l'action d'Amazon d'intimidation. Dans un billet de blog, la start-up affirme qu'Amazon cherche à bloquer l'innovation pour protéger son modèle économique basé sur la publicité.

" Amazon devrait adorer ça. Des achats plus faciles signifient plus de transactions et des clients plus heureux ", écrit Perplexity. " Mais Amazon s'en moque. Ils sont plus intéressés à vous servir des publicités, des résultats sponsorisés et à influencer vos décisions d'achat avec des ventes additionnelles et des offres déroutantes. "

La start-up insiste sur le fait que son assistant IA est un agent de l'utilisateur qui agit uniquement en son nom avec ses identifiants stockés localement.

Quel est l'enjeu plus large de ce conflit ?

Ce conflit met en lumière un débat sur la régulation et l'interaction des agents IA avec le Web existant. Alors que Perplexity cherche à réinventer la navigation en rendant l'IA plus autonome, Amazon développe également ses propres outils, comme l'assistant Rufus pour une expérience d'achat alimentée par l'IA.

Patron d'Amazon, Andy Jassy avait récemment laissé entrevoir une association avec des agents IA tiers à l'avenir, tout en soulignant la nécessité de garantir une bonne expérience client.