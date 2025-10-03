Finie l'attente et les abonnements exorbitants. Perplexity vient d'annoncer que son navigateur web dopé à l'intelligence artificielle, Comet, est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs sous Windows et macOS. Initialement réservé à une élite prête à débourser 200 dollars par mois, cet outil promet de redéfinir notre manière de surfer sur Internet en s'attaquant directement à l'hégémonie de Chrome et Safari.

Comment Comet se différencie-t-il d'un navigateur classique ?

L'innovation majeure de Comet réside dans son approche "agentique". Contrairement à ses concurrents, Comet n'est pas simplement un navigateur web qui affiche des pages. Il se comporte comme un véritable copilote de la navigation grâce à un panneau latéral accessible à tout moment. Cet assistant intégré peut, à la demande, résumer un article ou une vidéo, comparer les caractéristiques de plusieurs produits répartis sur différents onglets, ou même automatiser des actions répétitives comme le remplissage de formulaires.

En se basant sur Chromium, Comet assure une transition en douceur pour les habitués de Google, en restant compatible avec leurs extensions et favoris. L'idée est de proposer une expérience plus intuitive et proactive, où l'utilisateur dialogue avec son navigateur pour obtenir des informations et accomplir des tâches, plutôt que de chercher passivement.

Quel est le modèle économique derrière cette gratuité ?

Si la version de base est désormais gratuite, Perplexity ne renonce pas à la monétisation. La firme a également pensé à un modèle hybride pour rassurer les éditeurs de presse, souvent méfiants face à l'essor de l'intelligence artificielle. Un abonnement optionnel, baptisé Comet Plus et proposé à 5 dollars par mois, donne accès à des contenus payants de médias partenaires de premier plan comme Le Monde, Le Figaro, CNN ou encore The Washington Post.

Ce mécanisme permet une rémunération directe des éditeurs à chaque fois que l'IA consulte l'un de leurs articles pour formuler une réponse. Perplexity cherche ainsi à créer un écosystème plus vertueux, où l'accès facilité à l'information enrichie respecte le travail des créateurs de contenu, un point de friction majeur pour de nombreux outils d'IA générative.

Cette initiative menace-t-elle vraiment les géants du secteur ?

Perplexity entre dans une arène où la concurrence est déjà féroce. Google a commencé à intégrer son modèle Gemini dans Chrome, Opera déploie son navigateur agentique Neon, et même OpenAI travaillerait sur sa propre solution. La bataille pour le futur de la navigation intelligente est bel et bien lancée. Comet se positionne comme un véritable assistant personnel, un compagnon proactif plutôt qu'un simple outil.

L'enjeu pour Perplexity sera de convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes profondément ancrées. Le pari de la gratuité pourrait lui donner un avantage pour attirer une masse critique d'utilisateurs curieux. Reste à savoir si l'ergonomie et la puissance de son assistant IA suffiront à éroder, même un peu, la domination quasi totale de Google sur un marché aussi stratégique.