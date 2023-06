Les dates de l'édition 2023 du Prime Day sont tombées. Le gros événement commercial d'Amazon aura lieu les 11 et 12 juillet prochains, avec sans doute de nouveaux records de vente à clé, comme c'est traditionnellement le cas chaque année.

En marge de l'annonce du Prime Day 2023, Amazon a concocté une série d'offres dédiées à l'abonnement Amazon Prime. Une manière habile d'aiguiller vers cet abonnement qui est un prérequis indispensable pour les offres promotionnelles et ventes flash du Prime Day.

Prime Gaming

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 juillet, les membres Amazon Prime peuvent obtenir des jeux gratuits chaque semaine. Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight : Showdown et Stars Wars : The Force Unleashed sont des classiques de la partie.

Au cours des quatre prochaines semaines, s'ajoutent divers contenus et avantages pour plusieurs jeux comme Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty : Modern Warfare 2, Call of Duty : Warzone 2.0 et Pokémon GO.

Prime Video et Amazon Music Unlimited

À partir du 28 juin jusqu'au 12 juillet, les nouveaux membres Amazon Prime pourront bénéficier avec Prime Video de 30 jours offerts sur le Pass Warner. Du 3 juillet au 17 juillet, ce sera un accès à OCS à 1 € le premier mois et un accès gratuit pendant 30 jours à Universal+, Filmo, Universciné et Shadowz.

Pour une durée limitée, les membres Amazon Prime n'ayant pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent profiter de quatre mois gratuits, avec un accès à plus de 100 millions de titres et les meilleurs podcasts sans publicité, à la demande et en streaming audio de haute qualité.

À noter que les membres Prime abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent profiter de l'offre famille sans frais supplémentaires pendant quatre mois.

Amazon Prime à 69,90 € par an

À tout cela s'ajoutent des réductions sur les appareils Amazon des gammes Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink et les routeurs Wi-Fi eero.

Amazon rappelle par ailleurs que depuis le 19 juin, les membres Amazon Prime en France bénéficient de 10 % de réduction chez Monoprix pendant 6 mois pour tous leurs achats du quotidien, que ce soit en magasin ou en ligne.

L'abonnement Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois, avec une période d'essai gratuit de 30 jours. Une offre spéciale à destination des étudiants est à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois, avec essai gratuit de 90 jours.