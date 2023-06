Pour les membres Amazon Prime, l'édition 2023 du Prime Day se déroulera les 11 et 12 juillet prochains. Le coup d'envoi des promotions sera donné le mardi 11 juillet à 00h01. Elles prendront fin le 12 juillet à minuit.

" Les membres Amazon Prime pourront bénéficier des prix les plus bas proposés sur Amazon.fr depuis le début de l'année sur une sélection variée de produits de marques telles que Logitech, Levi's, Philips, Krups, Medela, Asus et bien plus encore ", indique Amazon.

Le géant de l'e-commerce ajoute que de nouvelles offres seront mises en ligne toutes les 30 minutes à des heures précises, avec la promesse d'importantes remises sur des produits vedettes de grandes marques et dans toutes les catégories, dont la catégorie high-tech.

Une pensée pour les petites entreprises

Dans le cadre de l'édition 2023 du Prime Day, Amazon annonce que le badge " Petites Entreprises " permettra d'identifier plus facilement et plus rapidement des produits issus de petites et moyennes entreprises, et ce, pour la plupart des catégories de produits sur Amazon.fr.

" Nous sommes ravis de pouvoir proposer aujourd'hui à nos clients de nombreuses offres Prime Day sur des produits provenant de petites et moyennes entreprises régionales françaises et de start-ups de la French Tech ", déclare Frédéric Duval, directeur général Amazon France.

" Acheter des produits de marques françaises à des prix abordables, c'est aussi ce que nous souhaitons offrir pendant Prime Day en permettant ainsi de faire d'importantes économies. " La fameuse stratégie Ratatouille pour séduire la France ?

Après la hausse de tarif

Le Prime Day 2023 a lieu sous l'égide de la hausse de tarif de fin 2022. L'abonnement Amazon Prime coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois (et une période d'essai gratuit de 30 jours). Lors du Prime Day 2022, l'abonnement Amazon Prime était à 49 € par an ou 5,99 € par mois.

Avec essai gratuit de 90 jours, l'offre spéciale à destination des étudiants est à 34,95 € par an ou 3,49 € par mois (24 € par an et 2,99 € par mois auparavant).

À noter qu'à l'occasion du Prime Day 2023, les membres Prime Gaming ont la possibilité de récupérer des classiques du jeu vidéo et du contenu pour des titres populaires. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 juillet.