Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de smartphones à prix réduit pour les Amazon Prime Day. Il y en aura pour tous les gouts et pour tous les budgets.

Commençons avec le superbe smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est doté d'un écran QHD+ de 6,7". Propulsé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il saura se rendre utile dans toutes les circonstances. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de capturer vos meilleurs moments, sachant que ce dernier est reconnu pour l'extrême qualité de ses photos. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est commercialisé 529 € au lieu de 649 € soit 18% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain. Vous le trouverez également en bundle avec les écouteurs Pixel Buds Pro à 599 € (-30%).

A noter que son grand frère le Google Pixel 7 Pro est également en promotion, à 749 € (-17%), idéal pour les amateurs de photos de très grandes qualités !

