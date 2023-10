Aujourd’hui, nous vous présentons de bonnes affaires à saisir sur les ordinateurs portables pour le Prime Day ces 10 et 11 octobre.

Attention, ces offres sont disponibles uniquement pour les membres Prime.

Commençons par le Acer Chromebook 315 CB315-3H-C2C7 qui possède un écran HD de 15,6 pouces, un processeur Intel Celeron N4020 avec chipset graphique UHD Graphics 600, épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire MMC pour le stockage.

Grâce à Chrome OS, la protection contre les virus est renforcée, le temps de démarrage est de 8 secondes seulement et la batterie possède une grande autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures. Vous pouvez donc travailler tranquillement toute la journée sans avoir besoin de recharger.

L’interface est agréable et fluide, l’ordinateur est rapide et bénéficie d’une grande capacité de stockage. Il est doté de 2 ports USB-C pour une charge de la batterie et un transfert de données très rapides.

Il est également facile à transporter et léger, ne pesant que 1,63 kg pour 20,3 mm d'épaisseur.

À noter que pour l’achat d’un Chromebook jusqu’au 31 décembre, vous pouvez obtenir Minecraft et 3 mois de Realm Plus sans frais.

Vous trouverez le Acer Chromebook 315 CB315-3H-C2C7 à seulement 179,99 € au lieu de 219,99 €, soit 18% de remise.

D’autres ordinateurs portables sont également en promotion, comme :

Vous trouverez tous les produits à prix réduit sur cette page spéciale Prime Day.

N’oubliez pas de consulter également notre sélection de téléviseurs en promotion de ce Prime Day, celle sur les smartphones, ainsi que notre TOP 25 des meilleures promos Prime Day.