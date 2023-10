Amazon propose son Prime Day, avec de nombreuses promotions disponibles ces 10 et 11 octobre.

Rappelons que ces offres ne sont accessibles qu'aux seuls membres Prime.

Sélection de TV

Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous les meilleures affaires sur les téléviseurs. Si vous en cherchez un nouveau, c’est le bon moment !

Commençons par le téléviseur Samsung Crystal UHD UE50AU7095 4K 50 pouces.

Le Crystal UHD offre des couleurs éclatantes et le Crystal 4K une qualité parfaite de l’image. Avec la technologie HDR 10+, les noirs sont encore plus profonds et le niveau de détail très élevé.

La plateforme Smart TV avec Tizen vous garantit un très large choix de contenus.

Le téléviseur pèse 16 kg et ses dimensions sont de 25,02 x 111,68 x 71,91 cm, une taille tout à fait correcte qui assure un visionnage confortable.

Des assistants vocaux sont disponibles et le modèle fonctionne également avec Alexa.

À noter qu’un support mural orientable peut également être acheté.

La TV Samsung Crystal UHD UE50AU7095 4K 50 pouces est disponible à 389 € au lieu de 449 €, soit -13 % de remise.



D’autres modèles bénéficient également d’une réduction, à savoir :



A noter que vous trouverez le Amazon Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa à seulement 24,99 € (-44%).

Tous les produits en promotion sont disponibles sur cette page dédiée.

Et n'oubliez pas de consulter notre TOP 25 des promotions les plus intéressantes de ce Prime Day ainsi que notre MEGA sélection de smartphones.