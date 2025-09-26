Le procès n'aura duré que quelques jours. Acculé par la justice américaine, Amazon a finalement cédé. Le géant de la tech a conclu un accord à 2,5 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC) pour solder les accusations de pratiques commerciales trompeuses liées à son programme de fidélité Prime. L'accord comprend une amende civile record de 1 milliard de dollars et jusqu'à 1,5 milliard de dollars destinés à rembourser les consommateurs lésés.

De quoi Amazon était-il accusé exactement ?

Au cœur du dossier se trouve la notion de "dark patterns", ou interfaces truquées. La FTC accusait Amazon d'avoir conçu ses pages de paiement de manière à piéger les consommateurs.

Par exemple, en mettant en avant un énorme bouton orange promettant une "Livraison GRATUITE le jour même" qui, en réalité, déclenchait un abonnement payant à Prime. Pour éviter l'inscription, il fallait cliquer sur un petit lien discret.



Le processus de résiliation était tout aussi critiqué. Surnommé en interne "Iliade", en référence à la longueur du poème épique, il forçait les utilisateurs à naviguer à travers de multiples pages pour confirmer leur volonté de se désabonner, une tactique volontairement décourageante.

Quelles sont les conséquences concrètes de cet accord ?

Outre l'amende d'un milliard de dollars, Amazon va mettre en place un fonds de dédommagement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Certains clients, répondant à des critères précis (comme une inscription entre 2019 et 2025 via les interfaces litigieuses et une faible utilisation des services), recevront automatiquement un remboursement de 51 dollars.





L'entreprise s'engage également à clarifier ses processus d'inscription et de résiliation. Fini les formulations ambiguës : un bouton clair pour refuser l'abonnement doit désormais être présent. Si Amazon affirme que ces changements sont déjà en place depuis plusieurs années, l'accord les grave dans le marbre pour les dix prochaines années.

Est-ce une vraie défaite pour le géant de la tech ?

Sur le papier, la somme est colossale, c'est l'un des plus gros règlements de l'histoire de la FTC. C'est une victoire symbolique pour le régulateur américain dans son bras de fer avec les géants de la tech. Cependant, il faut relativiser : 2,5 milliards de dollars représentent moins de deux jours de chiffre d'affaires pour Amazon. L'entreprise n'a d'ailleurs reconnu aucune faute.





Le véritable enjeu était d'éviter un procès long et coûteux en image, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. En soldant l'affaire, Amazon protège son programme Prime, qui, avec plus de 200 millions de membres et 44 milliards de dollars de revenus annuels, reste la pierre angulaire de son empire commercial.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si je suis éligible au remboursement de 51 dollars ?

Le remboursement automatique concerne les clients américains inscrits entre le 23 juin 2019 et le 23 juin 2025 via certaines interfaces spécifiques et qui ont peu utilisé les avantages Prime (vidéo, musique, etc.). Un processus de réclamation sera également mis en place pour d'autres clients s'estimant lésés, notamment ceux qui ont eu des difficultés à résilier.

Qu'est-ce qu'un "dark pattern" ?

Un "dark pattern" (ou interface truquée) est un design d'interface utilisateur conçu pour tromper ou manipuler l'utilisateur afin qu'il effectue des actions qu'il ne ferait pas volontairement, comme s'inscrire à un service payant ou rendre la résiliation d'un abonnement inutilement compliquée.

Le service Amazon Prime va-t-il changer ?

Fondamentalement, non. Les avantages et le prix de l'abonnement restent les mêmes. Les changements, qu'Amazon dit avoir déjà appliqués, concernent uniquement la clarté des informations lors de l'inscription et la simplification du parcours pour se désabonner.