La hache est tombée. Suite à de longs mois d'incertitude, Hopium, la société française de technologie propre qui avait promis une supercar fonctionnant à l'hydrogène, abandonne définitivement son projet automobile.

Le rêve de la Machina, qui avait fait grand bruit lors du Mondial de l'Auto 2022, ne se concrétisera jamais. Le 4 septembre 2025, l'entreprise, qui a été proche de la banqueroute, a annoncé le démarrage du processus de remboursement pour tous les clients ayant déposé un acompte. C'est une étape essentielle de son plan de réhabilitation.

Quelle est la procédure de remboursement pour les clients ?

Selon les engagements de son plan de redressement, approuvé par le tribunal de commerce de Paris en mars 2025, Hopium a instauré une procédure transparente pour les clients lésés. On encourage ces personnes à prendre directement contact avec O3 Partners, l'entreprise responsable de la mise en œuvre du plan, en utilisant une adresse électronique spécifique.



L'intention est de contrôler les données personnelles et bancaires en vue d'effectuer des remboursements qui se feront progressivement par vagues. Une initiative mise en avant comme un gage de transparence pour assainir la situation financière de l'entreprise.

Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné ?

Le projet Machina a dû faire face à une réalité difficile : actuellement, le marché des voitures particulières à hydrogène est pratiquement nul et ne présente pas de viabilité économique pour une jeune entreprise.



Hopium a été forcé de changer radicalement pour sa survie face à des problèmes financiers insurmontables. Cette stratégie de recentrage a directement entraîné l'abandon de la voiture : l'entreprise concentre désormais tous ses efforts sur un secteur considéré comme plus prometteur.

Quel est l'avenir pour Hopium ?

L'avenir d'Hopium ne repose plus sur la construction de voitures, mais sur la technologie qu'elles devaient embarquer : la pile à combustible. La société se positionne désormais comme un fournisseur de solutions de motorisation à hydrogène pour les transports lourds (camions, bateaux...).



Elle ambitionne de commercialiser dès début 2025 une gamme de systèmes modulaires allant de 100 kW à 400 kW. C'est un pari audacieux, car si ce marché est plus prometteur, la survie de l'entreprise dépendra entièrement de sa capacité à convaincre des clients industriels et à concrétiser ce virage à 180 degrés.

Foire Aux Questions (FAQ)

La voiture Hopium Machina va-t-elle finalement sortir un jour ?

Non, le projet est définitivement et officiellement abandonné. Le lancement de la procédure de remboursement des précommandes confirme qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La Machina restera à l'état de concept-car.

Est-ce que l'entreprise Hopium a fait faillite ?

Non, l'entreprise n'est pas en faillite mais en redressement judiciaire. Cela signifie qu'elle continue son activité sous contrôle judiciaire, en suivant un plan strict pour réorganiser ses activités, assainir ses finances et rembourser ses créanciers, y compris les clients des précommandes.

L'hydrogène a-t-il encore un avenir dans les transports ?

Oui, mais son potentiel semble bien plus important pour les transports lourds que pour les voitures particulières. Pour les camions, les bus, les trains ou les navires, où le poids et l'autonomie sont des enjeux majeurs, la pile à combustible à hydrogène reste une alternative très crédible aux batteries électriques.