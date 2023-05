Le service Amazon Prime Gaming permet aux abonnés du service Amazon Prime de profiter de jeux en téléchargement gratuit et de contenus de progression à récupérer pour les nombreux jeux multijoueurs du moment.

Comme sur l'Epic Games Store, des titres plus ou moins récents sont régulièrement proposés et Prime Gaming les livre désormais par salves. Après les jeux gratuits du début du mois, la liste est complétée par huit titres supplémentaires qui n'avaient pas été initialement annoncés et qui viennent s'ajouter aux 15 jeux déjà annoncés pour le mois de mai.

Avec un total de 23 titres proposés en téléchargement, la montée en puissance de Prime Gaming s'affirme par rapport aux autres plateformes. Les titres ajoutés seront disponibles jusqu'au 26 juin, sous réserve de disposer d'un compte payant Prime.

Que rajoute Amazon Prime Gaming pour finir le mois de mai ? Voici la liste :

Beasts of Maravilla Island [Amazon Games App] – Dans ce jeu d'aventure en 3D, les joueurs pourront parcourir les écosystèmes magiques de Maravilla Island, découvrir des créatures extraordinaires, apprendre leur comportement et photographier leur majesté.

Calico [Amazon Games App] – Dans ce jeu de simulation de vie, les joueurs devront reconstruire le café des chats de la ville et y faire loger les félins les plus mignons et câlins possibles.

DKO: Divine Knockout [Epic Games Store] – Les joueurs devront éliminer leurs adversaires en les éjectant de la carte pour régner en maître dans ce jeu de combat de plateforme à la troisième personne.

Double Kick Heroes [Amazon Games App] – Les joueurs devront survivre sur l'autoroute de l'enfer en combattant des hordes épiques de zombies dans 24 niveaux de pure folie post-apocalyptique.

Shattered: Tale of the Forgotten King [Amazon Games App] – Dans ce jeu d'action et de réflexion sombre, les joueurs remodèleront la réalité grâce à des combats basés sur l'habileté et à des phases plateformes innovantes en monde ouvert.

Tiny Robots Recharged [Amazon Games App] – Les joueurs auront pour but de libérer leurs amis en résolvant les mystère des horribles expériences menées par le méchant dans son laboratoire ultra-secret.

Tandem: A Tale of Shadows [Amazon Games App] – Dans ce jeu de plateforme les joueurs devront venir en aide à Emma et Fenton afin de résoudre le mystère entourant la disparition du célèbre magicien Thomas Kane.

Turnip Boy Commits Tax Evasion [Amazon Games App] – Dans la peau d'un adorable navet qui évite de payer des impôts, les joueurs résoudront des énigmes végétales, récolteront des cultures et affronteront des bêtes gigantesques, le tout dans le but de démanteler un gouvernement végétal corrompu.

Pour rappel, plusieurs titres de la liste initiale de 15 titres annoncée en début de mois seront disponibles à partir du 25 mai :