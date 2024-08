Le mois de juillet a été plutôt riche en jeux offerts via le service Prime Gaming d'Amazon grâce à une distribution organisée autour des Prime Days de mi-juillet. qui a permis de jouer sur l'effet de surprise et sur une liste allongée au fur et à mesure.

Pour le mois d'août, on reprend les habitudes d'une liste de jeux complets à télécharger gratuitement pour les abonnés Amazon Prime dont les titres seront égrénés tout au long du mois d'août.

Et ce sont ainsi pas moins de 20 jeux, petits et grands, qui seront proposés en août, toujours pour tous les goûts :

1er août

StreamWorld Heist (GOG)

(GOG) Deus Ex : Mankind Divided (GOG)

(GOG) Tomb Raider : The Angel of Darkness (GOG)

(GOG) Tomb Raider : The Last Revelation + Chronicles (GOG)

8 août

Gravity Circuit (Amazon)

(Amazon) South of the Circle (GOG)

(GOG) Loop Hero (Epic)

(Epic) Trek to Yomi (Epic)

15 août

Baldur's Gate II : Enhanced Edition (Amazon)

(Amazon) Beholder 3 (Amazon)

(Amazon) Hard West 2 (GOG)

(GOG) En Garde! (GOG)

(GOG) Stray Gods : The Roleplaying Musical (GOG)

22 août

Figment 2 : Creed Valley (Amazon)

(Amazon) Spells & Secrets (GOG)

(GOG) Young Souls (Amazon)

29 août

Arcade Paradise (GOG)

(GOG) Industria (GOG)

(GOG) The Collage Atlas (Amazon)

Par ailleurs, Amazon mise toujours sur son service de cloud gaming Luna et propose des titres jouables gratuitement durant le mois :