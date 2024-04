Comme chaque mois, Amazon actualise la liste des jeux à télécharger via son service Prime Gaming accessible par abonnement ou inclus pour les abonnés Prime.

Après un mois de mars un peu léger, la liste d'avril se veut plus fournie et diversifiée tout en continuant de proposer du contenu en jeu gratuit pour certains titres multijoueurs.

Nouveauté depuis quelques mois, Prime Gaming inclut un accès découverte au service de gaming en cloud Amazon Luna avec la possibilité de tester des jeux complets pendant une durée limitée (à moins de s'abonner).

Partenariat avec GOG, liste d'avril

On trouvera ce mois-ci des titres comme Earthworm Jim 2, Schtroumpfs Kart, Airhead, Sail Forth ou Metronomicon. En outre, un partenariat lancé avec la plate-forme GOG va permettre aux utilisateurs de retrouver leur jeux GOG sur Luna et d'acheter des jeux supplémentaires.

Pour ce qui est des jeux Prime Gaming à récupérer en avril, cela a commencé dès ce 4 avril avec une liste qui va s'étoffer tout au long du mois, avec des titres Amazon Games, Epic Games et Legacy. Il faudra disposer d'un compte (gratuit) sur ces différentes plate-formes pour en profiter.

Quels jeux seront proposés en avril sur Prime Gaming ?

4 avril : Chivalry 2 (Epic Games Stores)

(Epic Games Stores) 4 avril : Faraway 2 : Jungle Escape (Amazon Games)

: Jungle Escape (Amazon Games) 4 avril : Black Desert (MMO)

(MMO) 11 avril : Drawn : Trail of Shadows (Amazon Games)

(Amazon Games) 11 avril : Faraway 3 : Arctic Escape (Amazon Games)

(Amazon Games) 11 avril : Fallout 76 (GOG)

(GOG) 11 avril : Demon's Tilt (Epic Games Store)

(Epic Games Store) 18 avril : Rose Riddle : The Fairy Tale Detective Collector's Edition (Legacy)

(Legacy) 18 avril : Dexter Stardust : Adventures in Outer Space (Amazon Games)

(Amazon Games) 25 arvril : Living Legends : Fallen Sky (Amazon Games)

(Amazon Games) 25 avril : Vlad Circus : Descend into Madness (Amazon Games)

Pour en profiter, il faut disposer d'un compte Amazon Prime (abonnement mensuel ou annuel). Le téléchargement ou la récupération du code sont alors alors gratuits, avec accès au jeu complet.