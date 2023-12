Le mois de novembre a été particulier pour le service Prime Gaming d'Amazon. A côté de la liste des jeux gratuits à télécharger pour les membres et des offres de contenu virtuel pour différents jeux, le service de jeux en streaming Amazon Luna a fait son apparition en France.

Pour les abonnés Prime, c'est l'occasion de jouer à une sélection de titres en accès temporaire sans avoir à les installer, à partir du navigateur Chrome ou Safari et en utilisant une manette Bluetooth ou un smartphone et l'application Luna pour gérer les commandes.

Un abonnement permet de jouer dans de meilleures conditions et d'accéder à un catalogue plus large mais l'abonnement Prime constitue déjà une première porte d'entrée au cloud gaming d'Amazon.

Pour le mois de décembe, les jeux disponibles sur Luna sont Fortnite, Trackmania, Strange Horticulture, Bloodrayne: Fresh Bites, Steel Assault et Once Upon a Jester, accessibles jusqu'au 1er janvier prochain.

Des jeux à récupérer via Prime Gaming

Puisque le mois de décembre démarre, c'est aussi l'occasion de dévoiler la liste des jeux en téléchargement gratuit sur Prime Gaming et disponible là aussi pour les abonnés Prime.

Comme toujours, les jeux seront disponibles petit à petit tous les jeudis selon un calendrier s'étalant sur le mois entier. Ce mois-ci, les jeux proviennent d'Amazon Games ou de l'Epic Games Store, ce qui nécessitera un compte (gratuit) pour les récupérer.

Sur le mois de décembre, le gros morceau sera Death Loop, titre de Bethesda lancé en 2021 de type FPS orienté action-aventure avec des problématiques de boucle temporelle dont il faudra essayer de sortir en éliminant des cibles dans le temps imparti sous peine de revivre la boucle.

La liste complète des jeux à récupérer sur Prime Gaming est la suivante pour le mois de décembre :

7 Décembre DEATHLOOP [Epic Games Store] - Piégés dans une mystérieuse boucle temporelle, les joueurs doivent s'aventurer sur l'île de Blackreef et assassiner des cibles clés avant que le jour ne se réinitialise. Pour briser la boucle, il faut apprendre de ses erreurs, essayer de nouvelles méthodes, rassembler des informations, collecter des armes et plus encore.

14 Décembre Akka Arrh [Amazon Games App] – Dans ce jeu les joueurs combattent des nuées d'ennemies et enchaînent les combos afin de défendre leurs anneaux de vie. Leur objectif sera d’atteindre le score le plus haut possible dans un jeu de tir d'arcade au rythme effréné et aux graphismes psychédéliques.

14 Décembre Aground [Amazon Games App] – Dans ce jeu de survie, les joueurs devront créer des objets, exploiter des mines et tout bâtir en partant de zéro. Au fil de leur aventure ils rencontreront de nouveaux personnages, de nouvelles technologies, de la magie et bien d'autres surprises.

14 Décembre SeaOrama: World of Shipping [Amazon Games App] – Les joueurs embarquent pour un voyage pionnier palpitant afin de développer et d'établir leur compagnie maritime en transportant des marchandises, en élaborant des stratégies et en investissant sur l’avenir.

21 Décembre Kombinera [Epic Games Store] – Les joueurs devront sauver le Roi Kombine de la Kave de Kaos en contrôlant et en combinant simultanément plusieurs boules colorées dans ce jeu de puzzle et de plateforme.

28 Décembre A Tiny Sticker Tale [Amazon Games App] – Dans cette aventure miniature, les joueurs devront changer le monde en utilisant le pouvoir des autocollants !