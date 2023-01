Pour son programme de fidélité Amazon Prime, le géant américain de l'e-commerce ajuste son offre en fonction des pays. Elle peut ainsi être plus ou moins riche en matière d'avantages liés à la livraison et de services.

L'enrichissement de l'offre influe sur le prix, sachant que le groupe a pointé du doigt à plusieurs reprises une augmentation des coûts d'exploitation.

En Inde, l'abonnement Prime est disponible depuis 2016. Son prix a augmenté en décembre 2021 pour passer à 1499 roupies (17 €) par an. Au lieu d'un abonnement annuel, il est possible d'opter pour trois mois à 459 roupies (5 €), tandis que l'abonnement mensuel est à 179 roupies (2 €).

Amazon Prime Lite en Inde

C'est en Inde qu'Amazon expérimente un abonnement dit Lite, dans le cadre d'une formule allégée et donc moins chère. L'abonnement Prime Lite d'Amazon est ainsi à 999 roupies par an, soit de l'ordre de moins de 12 € par an.

Amazon Prime Lite comprend des avantages pour de la livraison rapide et gratuite selon les produits et zones éligibles, des frais de livraison réduits à des adresses éligibles, du cashback sur des achats, un accès prioritaire à des ventes flash, Amazon Prime Video avec publicité et qualité SD (applications Android et iOS).

Par rapport à l'abonnement Amazon Prime standard, ce sont des restrictions qui touchent la rapidité des livraisons, Amazon Prime Video et une croix sur la moitié des avantages parmi lesquels Prime Reading, Amazon Music (avec publicité) ou encore Prime Gaming qui a été récemment lancé en Inde.

Amazon stipule que l'abonnement Prime Lite peut être proposé à sa discrétion, pour différentes durées et conditions. Rien ne dit qu'une formule du même acabit sera proposée en dehors de l'Inde.