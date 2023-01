Très populaire jeu vidéo de Naughty Dog, The Last of Us a droit à une adaptation dans une série télévisée, dont la diffusion débutera à partir du 15 janvier prochain sur HBO aux États-Unis et via HBO Max. Problème pour la France… pas de HBO Max et OCS n'a plus d'accord de distribution avec HBO depuis fin 2022.

Amazon vient à la rescousse en annonçant que la série The Last of Us de HBO sera disponible en exclusivité pour la France sur Prime Video dès le lundi 16 janvier, en version française et en version originale avec des sous-titres.

Sans surcoût pour les abonnés de Prime Video, ce sont tous les épisodes de The Last of Us qui seront proposés le lendemain de la diffusion aux États-Unis. La saison inaugurale de cette série compte un total de neuf épisodes dans un format de 60 minutes.

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût.

Un Pass Warner sur Prime Video Channels

Cette annonce est une surprise, compte tenu de la concurrence entre Prime Video et HBO Max, même si la situation en France est singulière. Au moins jusqu'à fin 2024, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Amazon et Warner Bros. Discovery qui détient notamment HBO.

À partir du mois de mars prochain, un Pass Warner sera disponible en exclusivité sur Prime Video Channels en France. Il donnera accès à l'ensemble des séries de HBO, ainsi qu'une douzaine de chaînes dans le giron de Warner Bros. Discovery, parmi lesquelles Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN.

Après le cas particulier de The Last of Us, le prix du Pass Warner avec tout HBO et les douze chaînes de Warner Bros. Discovery n'a pas été communiqué pour le moment. L'offre comprendra l'ensemble des services associés aux chaînes.

Des conséquences pour Canal+

Rappelons que Orange et le groupe Canal+ ont signé un protocole d'accord pour le rachat d'OCS et d'Orange Studio par Canal+. Ce dernier vient de perdre dans le même temps les chaînes de Warner Bros. Discovery.

" Nous regrettons que Warner TV ne soit plus disponible dans les offres Canal+ et sur MyCanal, faute d'accord entre les deux groupes ", a réagi Warner TV France.

Warner TV vous manque ? Vous la retrouverez bientôt sur @PrimeVideoFR dans le Pass Warner, avec l'intégralité des séries HBO et les 12 chaînes TV du groupe et leurs services à la demande associés.



Plus d'infos bientôt !

Le magazine américain Variety souligne bien que le Pass Warner est une offre unique pour le marché français et ajoute qu'il n'aura pas d'incidence sur le déploiement pour 2024 en Europe - et en France - du service de streaming associant HBO Max et Discovery+.