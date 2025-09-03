Le géant du e-commerce Amazon a officiellement sifflé la fin de la partie pour son programme "Prime Invité", une fonctionnalité qui permettait une certaine souplesse dans le partage d'avantages. À compter du 1er octobre 2025, il ne sera plus possible pour les membres Prime de partager leurs précieux avantages de livraison gratuite avec des amis ou de la famille résidant à une autre adresse. Les invités actuels, qui bénéficiaient de cette largesse, seront directement notifiés par l'entreprise d'ici le 5 septembre 2025.

Quel système va remplacer le partage élargi ?

Amazon ne laisse pas ses utilisateurs sans alternative, mais la resserre considérablement. Le programme est remplacé par Amazon Famille, une solution déjà existante mais désormais mise en avant comme l'unique option de partage.

Ce dispositif permet de mutualiser les bénéfices Prime, mais uniquement avec les membres du même foyer. Concrètement, cela inclut le titulaire du compte, un autre adulte, et jusqu'à quatre profils enfants. Le critère est strict : tous doivent partager la même adresse de résidence principale. C'est un changement de philosophie majeur, aligné sur les pratiques d'autres services par abonnement.

Pourquoi Amazon fait-il ce choix à l'heure actuelle ?

Cette initiative s'aligne avec une stratégie de monétisation plus étendue, un courant dominant dans l'industrie des services digitaux. À l'instar de ses prédécesseurs, Amazon s'efforce de transformer chaque utilisateur en un abonné payant, optimisant ainsi ses revenus directs.

Des rapports internes, relayés par l'agence Reuters, suggèrent que les objectifs d'inscription à Prime n'ont pas été atteints lors du dernier Prime Day, malgré une durée étendue de l'événement promotionnel. Bien qu'Amazon communique officiellement sur des chiffres de souscription records, ce serrage de vis vise clairement à augmenter la base d'abonnés payants directs et à rationaliser son offre.

Que va-t-il se passer pour les personnes bénéficiant du partage ?

Pour les "invités" qui perdront leur avantage, Amazon a prévu une transition commerciale. Ils se verront proposer un abonnement Prime à un tarif préférentiel pour les encourager à sauter le pas : 14,99 euros pour la première année complète. Une fois cette période promotionnelle écoulée, le tarif standard, actuellement de 6,99€ par mois, s'appliquera. C'est une incitation claire à la souscription individuelle, transformant une perte d'avantage en une nouvelle opportunité commerciale pour l'entreprise.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le partage de Prime Video est-il aussi concerné ?

Oui, le nouveau système Amazon Family est une solution tout-en-un. Il inclut le partage de l'ensemble des avantages Prime, ce qui comprend Prime Video, mais aussi Prime Reading et Amazon Music, à la condition stricte que tous les utilisateurs résident au sein du même foyer.

Amazon va-t-il activement vérifier les adresses des utilisateurs ?

Amazon définit le foyer comme "l'adresse de résidence principale" où une personne passe la majorité de son temps. La société n'a pas communiqué en détail les futures mesures de contrôle. Cependant, la limitation des livraisons à une seule adresse principale constitue de fait le mécanisme de vérification le plus probable et le plus simple à mettre en œuvre.