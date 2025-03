Pour Prime Video, Amazon annonce le lancement d'un programme pilote de doublage par IA. Ce doublage assisté par IA est pour l'anglais et l'espagnol. Il touche initialement une douzaine de films et de séries sous licence disponibles sur la plateforme aux 200 millions d'utilisateurs dans le monde.

Des titres cités sont les films « Mi Mamá Lora » (2016) et « Long Lost » (2018), ainsi que le long métrage d'animation « El Cid : La Leyenda » (2003).

Dans un communiqué, Amazon indique sa volonté de rendre sa vaste bibliothèque de contenus en streaming accessible à encore plus d'utilisateurs, et prend soin de souligner que le doublage par IA concerne des contenus qui n'auraient pas été doublés autrement.

Sans se passer de l'expertise humaine

Amazon défend par ailleurs une approche hybride du doublage dans laquelle des professionnels humains collaborent avec l'IA afin de contrôler la qualité du doublage.

« En intégrant la bonne dose d'expertise humaine, les processus assistés par l'IA comme celui-ci peuvent permettre la localisation de titres qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux clients », insiste Amazon.

L'insistance d'Amazon sur certains aspects de son doublage par IA montre à quel point le sujet peut être particulièrement sensible. Pas sûr toutefois que cela suffira pour dissiper certaines inquiétudes.

YouTube pour les vidéos des créateurs

Fin 2024, YouTube a introduit le doublage automatique par IA. Sans aucun effort, les créateurs peuvent générer des pistes audio traduites dans différentes langues. Ce doublage automatique est disponible de l'anglais et vers l'anglais pour plusieurs langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais ou encore le portugais.

L'initiative de YouTube avec le doublage automatique a pris de l'ampleur en étant disponible pour l'ensemble des créateurs du Programme Partenaire YouTube, tandis que davantage de langues seront ultérieurement ajoutées.

Un travail est mené avec Google DeepMind et Google Translate pour rendre la technologie plus précise. Un objectif est aussi un doublage automatique plus naturel, en respectant l'intonation des créateurs.