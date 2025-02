Fin 2024, YouTube a introduit le doublage automatique par IA qui permet aux créateurs de générer sans le moindre effort des pistes audio traduites dans différentes langues.

Le doublage automatique est disponible de l'anglais et vers l'anglais pour plusieurs langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais ou encore le portugais. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent passer à la piste audio d'origine ou à une autre langue disponible.

Un travail est mené avec Google DeepMind et Google Translate pour rendre la technologie plus précise. Un objectif est également de rendre le doublage automatique plus naturel, en respectant le ton et l'intonation des créateurs.

Pour une audience mondiale

L'outil a d'abord été déployé pour des centaines de milliers de chaînes du Programme Partenaire YouTube axées sur le savoir et l'information. D'ici la fin de ce mois, YouTube indique que le doublage automatique sera accessible pour l'ensemble des créateurs du Programme Partenaire YouTube.

Sans calendrier précis, YouTube ajoute aussi que davantage de langues viendront s'ajouter tout au long de l'année, en plus de diverses améliorations.

Pour les vidéos disposant de pistes audio traduites, YouTube avance que plus de 40 % du temps de visionnage total provient d'utilisateurs qui choisissent d'écouter dans une langue doublée. Une option activée par défaut que les créateurs pourront gérer dans YouTube Studio sur ordinateur.