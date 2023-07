Adossé à Prime Video d'Amazon et actuellement en trêve estivale pour l'intersaison, le Pass Ligue 1 sera plus cher pour la saison 2023-2024 des championnats de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2.

À partir du 4 août prochain, le tarif du Pass Ligue 1 passera de 12,99 € par mois à 14,99 € par mois. Une augmentation de plus de 15 % par rapport aux deux précédentes saisons, en soulignant que le prix de Prime Video ne bouge pas de son côté.

Une offre saison sans hausse de prix

Le service Prime Video d'Amazon est proposé à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Toutefois, il est également compris dans l'offre Amazon Prime. Les membres Prime peuvent du reste bénéficier de la formule saison du Pass Ligue 1 à 99 € pour la saison 2023-2024.

L'offre saison ne connaît pas d'augmentation de prix. Amazon souligne qu'elle représente désormais une économie d'environ 30 % par rapport l'offre mensuelle, sur une période de 10 mois allant d'août 2023 à mai 2024.

Pour la saison 2023-2024, Prime Video diffusera 7 des 9 matchs de Ligue 1 Uber Eats de chaque journée sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Pour un " week-end classique ", cela comprend des matchs le vendredi à 21h, le samedi à 17h et le dimanche à 13h, 15h et 20h45.

Via cette même chaîne, Prime Video diffusera le multiplex de Ligue 2 BKT, ainsi que 8 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 2 BKT. Cela correspond aux matchs du samedi à 19h lors d'un week-end classique.

L'impact du passage à 18 clubs en Ligue 1

Avec le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs pour la saison 2023-2024, L'Équipe indique que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a choisi de supprimer un des matchs du multiplex du dimanche à 15 heures diffusé par Prime Video.

En juin 2021, Amazon avait récupéré les droits TV de diffusion pour 256 millions d'euros par an. La saison 2023-2024 est la toute dernière saison de ce contrat avec la LFP qui lancera l'automne prochain un appel d'offres pour la période 2024-2028.