Depuis le début de cette année et pour cinq pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et Autriche), les films et séries Prime Video d'Amazon comprennent un nombre limité de publicités. Leur diffusion intervient avant et pendant la lecture.

Ces encarts publicitaires arrivent en France à partir du 9 avril prochain. Les autres pays concernés sont l'Espagne et l'Italie. Avant cette échéance, les membres Amazon Prime commencent à être prévenus et reçoivent un e-mail.

" Ce changement nous permet de continuer à investir dans du contenu de qualité, d'intensifier cet investissement sur le long terme, et ainsi de maintenir la qualité et le volume du contenu Prime Video ", justifie Amazon. " Notre objectif est de diffuser nettement moins de publicités que les chaînes de télévision linéaire et les autres fournisseurs TV de programmes en streaming. "

Un surcoût pour zapper la pub

Cette évolution n'a pas d'incidence sur le prix de l'abonnement Prime, mais Amazon introduit en parallèle une nouvelle option sans publicité. Elle est au tarif de 1,99 € par mois, sachant qu'elle a été lancée à 2,99 $ par mois aux États-Unis.

Allant au-delà de Prime Video, le tarif de l'abonnement Prime d'Amazon est de 6,99 € par mois (ou 69,90 € par mois) en France.

Amazon précise que les événements en direct, ainsi que les chaînes additionnelles continueront quoi qu'il en soit d'inclure de la publicité.

Dolby Vision et Dolby Atmos

Pour la qualité de lecture, l'UHD ainsi que les technologies HDR10 et HDR10+ peuvent être disponibles pour l'ensemble des membres Amazon Prime. Sur certains titres, les solutions Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont par contre proposées que dans le cadre de Prime Video sans les publicités.