Les publicités dans Prime Video ont commencé à faire leur apparition aux États-Unis. Pour les faire disparaître, Amazon propose une option payante qui est au tarif de 2,99 dollars par mois. Le groupe n'avait cependant pas tout dit.

Suite à plusieurs signalements, une porte-parole d'Amazon a confirmé à The Verge que pour les titres concernés, les fonctionnalités Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont désormais disponibles que dans le cadre de l'option sans les publicités.

Cette évolution n'a pas d'incidence sur la disponibilité du HDR10+ et du Dolby Digital 5.1. Reste qu'Amazon n'avait pas pipé mot à ce sujet et a ainsi agi de manière relativement sournoise. Ce n'est évidemment pas du goût des plus cinéphiles qui sont affectés.

Une class action outre-Atlantique

Au-delà de la question du Dolby Vision et Dolby Atmos, le lancement de l'option Ad-Free pour Prime Video (ou l'arrivée de la pub) vaut à Amazon des accusations de violation de la législation sur la protection des consommateurs. Un changement des conditions d'utilisation est pointé du doigt.

" Les abonnés doivent maintenant payer un supplément pour obtenir quelque chose qu'ils ont déjà payé ", peut-on lire dans une plainte en recours collectif déposée devant un tribunal de Californie (The Hollywood Reporter).

Hormis les États-Unis, l'arrivée de la publicité dans Prime Video est également d'actualité pour le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Autriche. Sans en préciser la date, Amazon a indiqué que la France fera partie d'un groupe d'autres pays concernés* dans le courant de cette année.

* France, Italie, Espagne, Mexique et Australie.