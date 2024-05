Avec les films et séries Prime Video, Amazon a introduit des publicités en pré-roll et en mid-roll. En nombre limité, leur diffusion intervient ainsi avant et pendant la lecture. En parallèle, une option sans publicité - un surcoût - est au tarif de 1,99 € par mois. Cette option n'a pas d'influence sur la pub pour les événements en direct et les chaînes additionnelles.

Afin de séduire et d'attirer toujours plus d'annonceurs, Amazon dévoile de nouveaux formats publicitaires pour une diffusion qui doit concerner " la grande majorité du contenu " sur Prime Video. Interactifs, ils permettront d'ajouter des produits dans un panier Amazon.

Via ces formats, il sera par exemple possible de parcourir les produits d'une marque pendant les pauses publicitaires. Des publicités à base de quiz sur une marque lui permettront d'offrir une forme de divertissement et des récompenses comme un crédit d'achat Amazon.

Avec la mise en pause d'une lecture

Quand un contenu diffusé est mis en pause, Amazon a également prévu l'affichage d'une publicité translucide présentant des messages et des images d'une marque. Elle demeurera le temps de la pause et sera accompagnée d'interactions " Ajouter au panier " et " En savoir plus. "

" D'un clic sur leur télécommande, les clients peuvent facilement ajouter le produit à leur panier Amazon, recevoir plus d'informations par e-mail et reprendre la diffusion du contenu à tout moment ", écrit Amazon.

Il n'est pas clair si les nouveaux formats publicitaires annoncés pour Prime Video seront réservés outre-Atlantique, avant un plus ample déploiement. Amazon - qui est aussi un géant publicitaire - souligne en tout cas que les publicités Prime Video touchent en moyenne plus de 200 millions de personnes par mois dans le monde.