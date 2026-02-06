Avis aux collectionneurs et aux amateurs de briques ! Jusqu'au 5 mars, Amazon lance une opération coup de poing sur une petite sélection de sets LEGO. Le principe est simple : pour tout panier de 60 € minimum parmi les produits éligibles, une remise immédiate de 20 € est appliquée. 

⚠️ D'autres sets sont susceptibles de venir s'ajouter à la liste au fil des jours.

Voici tous les modèles éligibles de l'opération.

LEGO Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 (21345)

Gamme Botanique

C'est le moment idéal pour fleurir votre intérieur sans entretien. L'Orchidée (10311), le Bouquet de Roses (10328) et le Joli Bouquet de Fleurs Roses (10342) sont affichés à respectivement 36,99 €46,52 € et 40 €. Pour compléter votre panier, vous pouvez ajouter les Fleurs de Prunier à 21,99 €.

LEGO L'Orchide?e (10311)

Voitures

Pour les amateurs de sports mécaniques, la McLaren MP4/4 d'Ayrton Senna (10330) est en promotion à 57,99 €, tandis que la Williams Racing FW14B de Nigel Mansell (10353) s'affiche à 52,99 €.

LEGO McLaren MP4_4 d'Ayrton Senna (10330)

Objets cultes, espace et architecture

Le set Architecture Londres (21034) à 38,08 € est parfait pour accompagner une autre boîte. Pour les fans d'objets retro et de minéraux, l'Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 (21345) à 63,99 €, que vous pouvez obtenir directement à 43,99 € avec la remise, ainsi que la superbe Collection de minéraux (21352) à 54,07 € sont de la partie. Enfin, pour prendre de la hauteur, L'Astronaute (31152) à 37,49 € de la gamme Creator 3-en-1 est aussi éligible.

LEGO L'Astronaute (31152).

➡️ Rendez-vous sur la page de l'opération LEGO Amazon pour découvrir tous les sets.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour cette fin de semaine la montre connectée OnePlus Watch 2R, la batterie externe portable UGREEN 300W et l'écran PC gaming 4K KTC H27P6 27" !