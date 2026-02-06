Avis aux collectionneurs et aux amateurs de briques ! Jusqu'au 5 mars, Amazon lance une opération coup de poing sur une petite sélection de sets LEGO. Le principe est simple : pour tout panier de 60 € minimum parmi les produits éligibles, une remise immédiate de 20 € est appliquée.

⚠️ D'autres sets sont susceptibles de venir s'ajouter à la liste au fil des jours.

Voici tous les modèles éligibles de l'opération.

Gamme Botanique

C'est le moment idéal pour fleurir votre intérieur sans entretien. L'Orchidée (10311), le Bouquet de Roses (10328) et le Joli Bouquet de Fleurs Roses (10342) sont affichés à respectivement 36,99 €, 46,52 € et 40 €. Pour compléter votre panier, vous pouvez ajouter les Fleurs de Prunier à 21,99 €.

Voitures

Pour les amateurs de sports mécaniques, la McLaren MP4/4 d'Ayrton Senna (10330) est en promotion à 57,99 €, tandis que la Williams Racing FW14B de Nigel Mansell (10353) s'affiche à 52,99 €.

Objets cultes, espace et architecture

Le set Architecture Londres (21034) à 38,08 € est parfait pour accompagner une autre boîte. Pour les fans d'objets retro et de minéraux, l'Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70 (21345) à 63,99 €, que vous pouvez obtenir directement à 43,99 € avec la remise, ainsi que la superbe Collection de minéraux (21352) à 54,07 € sont de la partie. Enfin, pour prendre de la hauteur, L'Astronaute (31152) à 37,49 € de la gamme Creator 3-en-1 est aussi éligible.

➡️ Rendez-vous sur la page de l'opération LEGO Amazon pour découvrir tous les sets.

