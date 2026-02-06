OnePlus Watch 2R

Elle arbore un boîtier en aluminium léger et un écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels (326 PPI). Sa luminosité de 600 nits, pouvant atteindre 1000 nits en mode haute luminosité, garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Certifiée 5 ATM et IP68, la montre résiste à l’eau et à la poussière, tandis que son GPS double fréquence L1/L5 assure un suivi précis des trajets, y compris en environnement urbain dense.

Fonctionnant sous Wear OS 4, elle combine les puces Snapdragon W5 et BES2700, accompagnées de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. L’autonomie grimpe jusqu’à 100 heures en usage connecté, 48 heures en utilisation intensive et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide VOOC permet de récupérer une journée d’autonomie en 10 minutes, pour une charge complète en une heure.

Taillée pour le sport, elle prend en charge plus de 100 activités, avec un suivi précis et personnalisé. Côté bien-être, elle assure une surveillance avancée du sommeil, du stress et de la fréquence cardiaque, complétée par des alertes intelligentes, des rappels d’activité et des analyses quotidiennes.

Vous pouvez obtenir la OnePlus Watch 2R en gris à 90,64 € grâce au code CDFR07 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 279 €).

Batterie externe portable UGREEN 300W 48000mAh

La batterie UGREEN 300W se démarque par sa charge rapide bidirectionnelle PD 3.1 jusqu’à 140 W, capable d’alimenter efficacement aussi bien des appareils à forte consommation que des équipements plus modestes, grâce à une compatibilité universelle avec adaptation automatique de la puissance. Sa capacité massive de 48 000 mAh assure une autonomie longue durée.

Pensée pour la fiabilité, elle conserve plus de 80 % de sa capacité après 3 000 cycles de charge et intègre un système de protections multiples contre les surtensions, les surintensités, la surcharge, les courts-circuits, la décharge excessive et les températures élevées, garantissant une utilisation sûre et durable.

Un écran numérique intégré permet de consulter en temps réel le niveau de batterie restant, la puissance totale d’entrée ainsi que la puissance totale de sortie, pour un contrôle précis de l’énergie.

Pratique en toutes circonstances, elle dispose également d’un éclairage LED à trois modes (forte luminosité, lumière douce et mode SOS) particulièrement utile en situation d’urgence ou en environnement peu éclairé.

Retrouvez la batterie externe UGREEN 300W à 139,99 € au lieu de 199,99 € sur le site officiel de la marque, avec livraison locale rapide.

Écran PC gaming 4K KTC H27P6

Ce moniteur 4K de 27 pouces se distingue par sa technologie d’affichage double mode, offrant au choix une résolution UHD 4K jusqu’à 160 Hz ou un mode Full HD à 320 Hz. Un simple clic permet de basculer instantanément d’un mode à l’autre, afin de s’adapter aussi bien aux jeux AAA exigeants en qualité d’image qu’aux FPS compétitifs où la fluidité prime.

Pensé pour la performance, il atteint un taux de rafraîchissement maximal de 320 Hz avec un temps de réponse GTG de 1 ms, assurant une réactivité optimale. La prise en charge de l’Adaptive Sync élimine les déchirures d’image et garantit une expérience de jeu fluide, sans saccades ni ralentissements.

Côté image, l’écran propose une haute qualité colorimétrique, avec une couverture étendue de 125 % sRGB et 97 % DCI-P3, une reproduction précise atteignant 99 % sRGB et 95 % DCI-P3, ainsi qu’une calibration professionnelle △E < 2 pour des couleurs fidèles et naturelles.

Très complet en connectique, il intègre la fonction KVM et dispose de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, d’un port USB-C avec alimentation jusqu’à 90 W et de trois ports USB-A 3.0, permettant de connecter et contrôler plusieurs appareils avec un seul ensemble clavier-souris. L'écran est entièrement ajustable en hauteur, inclinaison, rotation horizontale et verticale, pour un confort optimal.

Compatible HDR400, il atteint une luminosité maximale de 400 cd/m², révélant avec précision les détails dans les zones sombres tout en conservant des hautes lumières éclatantes, pour une restitution visuelle immersive.

L'écran PC gaming 4K KTC H27P6 est en promotion à 249,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 17 % sur Amazon en ce moment.



