On démarre la semaine et l'année avec une petite sélection de promotions et de ventes flash Amazon, idéales pour s’équiper à prix réduit et bien commencer 2026 !
TOP 10 des promos et ventes flash Amazon de la semaine
- Câble USB-C vers USB-C UGREEN 100W PD 20V 5A - 1 m à 5,59 € (-30%)
- Dongle USB SONOFF Zigbee 3.0 Plus MG24 à 25,91 € (-35%)
- Lot de 4 trackers UGREEN FineTrack Duo à 37,49 € soit -25% (fonctionne avec iOS Find My et Android Find Hub, autonomie 1 an, chargement USB-C)
- Clair Obscur: Expedition 33 - PS5 à 40,88 € (-25%)
- Redmi 15 - 128 Go Noir à 108,84 € soit -28% (6,9" FHD+ 120Hz, Snapdragon 685, caméra principale 50MP IA, 7000 mAh, charge rapide 33W, IP64, Gemini)
- Boîtier PC Moyen Tour ATX Fractal Design North - Charbon Noir avec Façade en Noyer à 109,90 € soit -35% (avec panneaux latéraux en maille et 2 ventilateurs PWM)
- Écran PC gaming Minifire MFG27F4Q à 139,99 € soit -7% jusqu'à ce soir minuit (27" WQHD 2560 x 1440, dalle IPS, 180Hz, 1ms, 120% sRGB, FreeSync)
- Robot aspirateur laveur Roborock Q7 L5+ à 199,98 € soit -47% (8000 Pa, vidange automatique, navigation LiDAR, 3 niveaux d'eau, recharge intelligente pendant les heures creuses, grand collecteur 2,7 L, jusqu’à 3 plans d’étages, franchissement des seuils jusqu’à 2 cm...)
- SSD interne Fikwot FN970 M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 - 4 To avec dissipateur thermique à 294,99 € (jusqu'à 7400 Mo/s)
- Luminaire suspension Bluetooth Philips Hue White & Color Ambiance Ensis 2x39W - Noir à 350,03 € (-27%)
