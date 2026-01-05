Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Il est équipé d’un processeur Intel Core i5-13420H doté de 8 cœurs (4 Performance + 4 Efficient) et 12 threads, offrant une excellente réactivité au quotidien, aussi bien en multitâche qu’en applications plus exigeantes.

Son écran 14" OLED WUXGA (1920 x 1200) au format 16:10 se distingue par une qualité d’image remarquable. Avec une luminosité de 400 nits, une couverture 100 % DCI-P3 et la certification DisplayHDR True Black 500, il garantit des noirs profonds, des couleurs précises et un confort visuel optimal, le tout avec un traitement anti-reflet.

Côté mémoire et stockage, l’appareil embarque 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz (8 Go soudés + 8 Go SO-DIMM) ainsi qu’un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.

L’ensemble est complété par une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, une webcam HD 720p avec obturateur de confidentialité et des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Audio offrant un son clair et immersif.



Le PC est livré sans Windows pré-installé.

Retrouvez le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 à 549,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 31 % sur Cdiscount en ce moment.

TV TCL Mini LED 4K 65C61K 65"

Son écran repose sur une dalle HVA native 144 Hz affichant une résolution 4K (1920 x 1200) et une densité de 4100 PPi, garantissant une image d’une grande netteté et une fluidité remarquable. La technologie Quantum Dot Pro, associée au rétroéclairage QD-Mini LED, assure un rendu visuel riche et précis, avec des couleurs éclatantes, des noirs profonds et un contraste maîtrisé. La luminosité élevée et la prise en charge du HDR Premium subliment chaque scène, qu’il s’agisse de contenus cinéma ou de jeux vidéo.

Au cœur du traitement d’image, le processeur AiPQ Pro exploite l’intelligence artificielle pour analyser et optimiser chaque image en temps réel. Grâce à ses algorithmes avancés, il améliore la netteté, réduit le bruit numérique, renforce les contrastes et met à l’échelle les contenus non UHD avec une grande précision.

La compatibilité HDR est complète avec la prise en charge de Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG, offrant une restitution fidèle des intentions des réalisateurs.

Côté audio, la TCL 65C61K embarque un système 2.1 canaux Onkyo de 40 W, combinant puissance et clarté. Les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X assurent une immersion sonore enveloppante, avec une scène audio ample et bien spatialisée, idéale pour les films, les séries et le jeu.

Le téléviseur dispose également de quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz, avec prise en charge des technologies ALLM, VRR, eARC et FreeSync. Il garantit ainsi un jeu ultra fluide, sans déchirure ni latence, même à haute fréquence d’image.

Vous pouvez obtenir la TCL Mini LED 4K 65C61K à 511 € avec le code 3UBA5325 chez Ubaldi en ce moment.

Écran PC gaming Skillkorp M24 24"

Grâce à sa résolution Full HD associée à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, il garantit une image d’une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux compétitifs et les scènes d’action rapides.

La prise en charge des technologies FreeSync et G-Sync assure une synchronisation parfaite entre l’écran et la carte graphique, éliminant efficacement les déchirures d’image, les saccades et la latence visuelle. Chaque mouvement est restitué avec précision, offrant un avantage réel en jeu et une immersion renforcée.

Côté connectivité, le M24 se montre complet avec deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4.

Son bouton de commande multifonction offre une navigation intuitive dans les menus, facilitant l’ajustement des paramètres d’image selon vos préférences. Un port jack 3,5 mm est également intégré.

L'écran Skillkorp M24 est en réduction à seulement 99,99 € au lieu de 139,99 € en ce moment chez Boulanger.



