Au titre de la législation sur les services numériques (DSA ; Digital Services Act), la Commission européenne désigne Temu comme très grande plateforme en ligne. Une conséquence de la popularité fulgurante du site d'e-commerce chinois connu pour ses prix cassés.

Arrivé sur le marché de l'Union européenne en avril 2023, Temu y revendique une moyenne mensuelle d'environ 75 millions d'utilisateurs. Un chiffre qui dépasse largement le seuil de 45 millions au-delà duquel les règles renforcées du DSA sont appliquées.

Temu devient la 24e très grande plateforme en ligne à connaître ce régime, après Shein qui est un autre site d'e-commerce d'origine chinoise. Spécialisé dans la fast fashion et les prix bas dans l'industrie vestimentaire, Shein communique sur une moyenne de 108 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'UE.

Quatre mois pour se mettre en conformité

Depuis le 17 février dernier, Temu était déjà tenu, à l 'instar de toutes les plateformes en ligne, de respecter les obligations générales du DSA. D'ici fin septembre 2024, Temu devra se conformer aux règles les plus strictes prévues par le DSA.

" Il s'agit notamment de l'obligation d'évaluer et d'atténuer dûment tout risque systémique découlant de ses services, dont le référencement et la vente de produits de contrefaçon, de produits non sûrs ou illégaux, ainsi que d'articles qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ", écrit la Commission européenne.

Hormis Temu et Shein, d'autres acteurs de l'e-commerce considérés comme des très grandes plateformes en ligne pour les règles renforcées du DSA sont AliExpress, Amazon, Booking.com et Zalendo.

Après une plainte pour non-respect du DSA (standard)

L'annonce intervient alors que le mois dernier, l'UFC-Que Choisir et 16 autres associations européennes faisant partie du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) ont déposé plainte contre Temu.

Les associations de consommateurs reprochent à Temu un manque transparence sur ses systèmes de recommandation et de traçabilité des vendeurs présents sur sa plateforme, le recours à des tactiques de manipulation (dark patterns) afin d'inciter les consommateurs à dépenser davantage (faux compteurs de temps, soi-disant stock limité) ou pour compliquer le processus de fermeture d'un compte.