Selon Amazon, plus de 750 000 robots travaillent avec ses employés et sont essentiellement affectés à des tâches extrêmement répétitives dans ses entrepôts. Pour l'un de ses centres de traitement des commandes à Houston au Texas, le géant de l'e-commerce annonce le lancement de Sequoia.

Sequoia intègre plusieurs systèmes robotiques afin d'organiser et transporter les stocks en fonction des commandes. Il associe des robots mobiles, un portique, des bras robotiques et des technologies de vision par ordinateur. Un poste de travail ergonomique a été conçu pour les employés.

Amazon estime que Sequoia permet d'identifier et stocker des produits reçus dans ses entrepôts jusqu'à 75 % plus rapidement qu'actuellement. Quand des commandes sont passées, le temps de traitement serait réduit de 25 %.

Le robot Digit séduit aussi Amazon

Hormis Sequoia, Amazon teste un robot mobile d'un genre différent sur son site de recherche et de développement en robotique au sud de Seattle. L'expérimentation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Agility Robotics, dont Amazon est l'un des investisseurs.

Intéressant déjà le fabricant automobile Ford, le robot bipède et (vaguement) humanoïde Digit mesure 1,75 m de haut et pèse 65 kg. Il est capable de transporter jusqu'à 16 kg. Ses jambes ressemblent aux pattes d'une autruche.

" Digit peut déplacer, saisir et manipuler des objets dans des espaces et les coins des entrepôts de manière innovante. Sa taille et sa forme sont bien adaptées aux bâtiments conçus pour les humains, et nous pensons qu'il existe une grande opportunité de faire évoluer une solution de manipulateur mobile, telle que Digit ", écrit Amazon.

Amazon anticipe des critiques

Avec Digit, Amazon insiste sur la notion de travail en collaboration avec les employés. Dans un premier temps, ce robot sera utilisé dans l'aide au recyclage des bacs, à savoir ramasser et déplacer des bacs vides qui ont été utilisés dans la préparation des commandes.

" Au cours des dix dernières années, nous avons déployé des centaines de milliers de systèmes robotiques, tout en créant des centaines de milliers d'emplois dans le cadre de nos activités ", assure Amazon.

N.B. : Source images : Amazon, Agility Robotics.