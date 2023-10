Le géant Amazon travaille depuis plusieurs années sur le domaine des drones de livraison dont il affine peu à peu les technologies, pour le vol comme pour la logistique des itinéraires.

Ces engins volants sont notamment vus comme un des moyens pour résoudre la problématique de la livraison sur les derniers kilomètres, la plus compliquée à mettre en oeuvre efficacement.

Après des travaux sur divers prototypes et du lobbying pour obtenir les autorisations de vol dans un contexte de régulation particulièrement contraignante, le service Prime Air a timidement commencé à assurer des livraisons à petite échelle.

Et si les débuts semblent plutôt difficiles, Amazon a trouvé une nouvelle idée pour tenter de rendre son service moins dispensables : livrer des médicaments au pas de la porte.

En quête de l'usage décisif

L'entreprise annonce lancer une expérimentation à College Station, au Texas, qui est déjà l'un des points de départ du service Prime Air, afin de tester la livraison de médicaments en une heure.

L'une des dernières générations de drone Prime Air

Les utilisateurs auront le choix parmi 500 références éligibles et principalement destinées aux petits bobos et aux rhumes, grippes et autres affections saisonnières. Les médicaments nécessitant des prescriptions spécifiques ou sous surveillance ne seront pas proposés.

Et pour cause : lors de la livraison, le drone Prime Air descendra jusqu'à une hauteur de 4 mètres et lâchera son colis rembourré devant le domicile. A l'Associated Press, Amazon explique que cette méthode doit permettre de livrer des médicaments communs plus rapidement que les deux jours du service Prime, particulièrement en cas d'épisode aigu de maladie où l'on a besoin d'un traitement rapide pour soulager les symptomes.

Se renforcer dans le domaine de la santé

Amazon trouvera-t-elle là le cas d'usage qui aidera à la démocratisation de la livraison par drone ? D'autres entreprises proposent déjà un tel service dans différentes régions des Etats-Unis, parfois pour couvrir des zones difficilement accessibles autrement (îles, terrain montagneux ou isolé...).

La grande limitation reste celle de la réglementation, même si la FAA (Federal Aviation Administration) assouplit petit à petit l'encadrement de la livraison de drones, à mesure que les résultats des expérimentations en confirment la maîtrise et l'innocuité.

Pour Amazon, c'est aussi une possibilité de renforcer sa présence sur le marché de la santé, avec des pharmacies intégrées aux entrepôts et le développement de multiples services.