Même si elles n'ont pas encore été officiellement annoncées, les soldes Amazon sont bel et bien là : de grosses promotions sont en effet disponibles sur tout le site.

Voici une sélection d'offres intéressantes à ne surtout pas manquer.

Commençons par le mini PC NiPoGi AMD Ryzen 7 3750H.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 3750H (2,3 / 4 GHz) avec 4 cœurs, 8 threads et 4 Mo de cache.

On peut compter sur 16 Go de RAM DDR4 avec 2 emplacements SODIMM pour une extension jusqu'à 32 Go ainsi qu'un SSD SATA 2280 de 512 Go.

Le mini PC intègre une carte graphique Radeon RX Vega 10 (jusqu'à 1400 MHz) pouvant offrir une sortie 4K 60Hz en simultané sur deux écrans via HDMI et DisplayPort.

Le mini PC est équipé d'un port LAN Gigabit Ethernet RJ-45 et prend en charge le WiFi double-bande 2,4G/ 5G avec des vitesses allant jusqu'à 1300 Mbps sur 5 GHz.

Le mini PC NiPoGi AMD Ryzen 7 3750H est en promotion à 299 € au lieu de 589,90 €, soit une remise de 49% sur Amazon. La livraison est gratuite.





