La qualité Kingston n'est plus à prouver, leurs prix, par contre, on peut en parler. En effet, avec des vitesses de lecture et d'écriture de respectivement 500 et 450 Mo/s, cette gamme de SSD vous permettra de lancer vos applications en un clin d'œil.

Au vu des différentes capacités de stockage (de 120 Go à 2 To), il y en aura pour tous les goûts. Plus fiable et plus durable qu'un classique disque dur mécanique, cette gamme de SSD donnera un coup de jeune à votre config actuelle.

10x plus rapide qu'un HDD, ces disques flash nouvelle génération offrent une meilleure fiabilité et des performances sans équivoque ainsi qu'une résistance aux chocs accrue.

Vous trouverez chez Amazon le SSD Kingston A400 interne 2.5" SATA à 33,60 € au lieu de 67 € (-50%) pour la version 480 Go, et à 70 € (-44%) pour la version 960 Go.

