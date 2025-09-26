La confirmation est venue d'une offre d'emploi, ultérieurement modifiée, pour un poste de manager en développement logiciel. Le texte original mentionnait explicitement pour mission " d'aider à construire un produit Vega OS qui ravira les clients du monde entier ", tout en précisant qu'avec " le lancement de l'application en 2025, vous façonnerez l'avenir de ce produit ".

Cette fuite met en lumière une transition sur laquelle Amazon travaille depuis plusieurs années, afin de s'éloigner d'un écosystème à l'empreinte de Google pour maîtriser entièrement sa plateforme logicielle. Notamment pour des appareils Fire TV basés sur Linux.

Les raisons de l'abandon d'Android par Amazon

La décision d'Amazon de délaisser Android pour son propre système d'exploitation répond à plusieurs impératifs stratégiques. En premier lieu, cela lui confère un contrôle total sur l'expérience utilisateur, l'intégration de ses services et la monétisation via la publicité et les services.

En se libérant d'une dépendance envers Google, Amazon peut également innover plus rapidement et optimiser le système pour ses propres produits, comme l'intégration plus profonde d'Alexa et de ses futures versions dotées d'IA générative.

Par ailleurs, un système d'exploitation maison permet de se délester du code superflu d'Android, conçu à l'origine pour les smartphones et non pour les téléviseurs.

Vega OS ne sort pas de nulle part

Contrairement à Fire OS, qui est un fork d'Android, Vega OS est un système d'exploitation entièrement développé en interne par Amazon, basé sur Linux. Il est conçu pour être plus léger et polyvalent, capable de fonctionner sur une large gamme d'appareils.

Ce système d'exploitation s'appuie sur le framework React Native, permettant aux développeurs de créer des applications natives avec JavaScript.

Il s'avère que Vega OS n'est pas totalement nouveau et est déjà discrètement déployé sur plusieurs appareils de la gamme Echo, dont l'Echo Show 5 (3e génération), l'Echo Hub et l'Echo Spot.

Quel impact pour les utilisateurs et les développeurs ?

Pour les utilisateurs, le changement le plus notable est que les appareils Fire TV existants ne seront pas mis à jour vers Vega OS. Seuls les nouveaux modèles en bénéficieront. En conséquence, les développeurs devront maintenir deux versions de leurs applications pour l'écosystème Fire TV pendant une période indéterminée.

Amazon a déjà commencé à travailler avec les principaux éditeurs et a même lancé un projet au nom de code TVChameleon pour faciliter la conversion des applications Android TV vers React Native. Une annonce officielle d'Amazon pourrait avoir lieu très rapidement.