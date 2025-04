Depuis des années, les clés et boîtiers Fire TV d'Amazon fonctionnent sous Fire OS, un système basé sur le projet open source Android (AOSP). Mais cette dépendance à l'écosystème Google semble toucher à sa fin. Des informations persistantes, étayées par des offres d'emploi, confirment qu'Amazon développe activement son propre système d'exploitation, basé sur Linux et répondant au nom de code "Vega".

Adieu android (aosp), bonjour vega os

L'objectif d'Amazon avec Vega OS est clair : s'émanciper de Google et reprendre le contrôle total de l'expérience logicielle sur ses appareils de streaming. En développant un OS maison, le géant du e-commerce pourra optimiser les performances, intégrer plus profondément ses propres services (Alexa, Prime Video...) et déployer les mises à jour selon son propre calendrier, sans dépendre des cycles de développement d'Android AOSP. C'est un virage stratégique majeur pour l'entreprise.

Pourquoi ce virage stratégique ?

Plusieurs raisons motivent Amazon à investir massivement dans son propre système d'exploitation. Outre l'indépendance vis-à-vis de Google, cela permettrait :

Une meilleure optimisation du système pour le matériel spécifique des Fire TV.

Une plus grande cohérence et maîtrise de l'interface utilisateur.

Une réactivité accrue pour intégrer de nouvelles fonctionnalités liées à l'écosystème Amazon.

D'éviter la fragmentation parfois associée aux différentes versions d'Android.

En bref, Amazon cherche à créer un environnement logiciel entièrement sous son contrôle, potentiellement plus performant et mieux adapté à ses ambitions.

Quel impact pour les utilisateurs et les applications ?

Que les possesseurs actuels de Fire TV se rassurent : leurs appareils continueront de fonctionner sous Fire OS et ne passeront pas à Vega OS. La transition se fera progressivement, uniquement sur les nouveaux modèles commercialisés, potentiellement dès la fin de cette année 2025. Pour ces futurs utilisateurs, l'expérience pourrait être plus fluide et mieux intégrée aux services Amazon. La grande question concerne l'écosystème applicatif. Vega OS adopterait une approche basée sur les technologies web (comme React Native), ce qui pourrait faciliter le portage pour les développeurs des applications majeures (Netflix, Disney+, YouTube...). Cependant, la disponibilité des applications plus confidentielles au lancement reste une inconnue.

Et les autres appareils amazon ?

Si l'annonce se concentre aujourd'hui sur la gamme Fire TV, il est important de noter que d'autres produits populaires d'Amazon, comme les tablettes Fire et les écrans connectés Echo Show, tournent également sous Fire OS (basé sur Android). Logiquement, on peut imaginer qu'à terme, Amazon cherche à unifier son parc matériel sous Vega OS. Bien que rien ne soit confirmé, la transition initiée sur Fire TV pourrait n'être que la première étape d'un mouvement plus large visant à équiper les autres produits Amazon de ce nouvel OS maison.