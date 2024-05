Pour cette fin de semaine, on s'en va voir du côté d'Amazon avec comme d'habitude une petite sélection d'offres intéressantes : souris sans fil, machine à café, ordinateur de bureau...

TOP 10 des promos Amazon du moment



Retrouvez toutes les ventes flash Amazon du moment sur cette page.

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec trottinette électrique KuKirin S3 Pro, Bose TV Speaker et PC portable MSI Summit E14 Evo ou encore notre article consacré au graveur laser Swiitol E6 Pro 6W à petit prix !