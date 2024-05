Commençons avec la trottinette électrique KuKirin S3 Pro.

Elle est équipée d'un moteur de 250 W développant un couple de 17 N.m et permettant de gravir des côtes jusqu'à 15 degrés.

Sa batterie lithium-ion de 36 V / 7,5 Ah offre une autonomie de 30 km.

La trottinette intègre un système d'absorption des chocs avant et un double système d'absorption des chocs à ressort arrière, et un écran couleur affiche la vitesse, le kilométrage, le temps et la puissance.

La trottinette électrique KuKirin S3 Pro est proposée à 198 € au lieu de 231,59 €, soit une remise de 15 % sur Geekbuying avec livraison gratuite de l'UE. Son prix officiel s'élève à 379 €.

Passons à la barre de son Bluetooth Bose TV Speaker.

Compacte mais performante, elle offre un son clair, équilibré et naturel.

Vous pouvez accentuer les basses en appuyant simplement sur le bouton dédié de la télécommande, et en activant le mode Dialogue, la barre analyse le contenu que vous regardez pour améliorer encore la clarté des voix.

Un câble audio optique est inclus, ou vous pouvez utiliser un câble HDMI vendu séparément.

La barre de son Bluetooth Bose TV Speaker est au prix de 199,99 € au lieu de 269,99 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Darty. La livraison gratuite est disponible.



Enfin, terminons avec le PC portable MSI Summit E14 Evo A12M-045FR.

Il est équipé d'un écran Full HD de 14 pouces ainsi que d'un processeur Intel Core i5-1240P pouvant aller jusqu'à 4,4 GHz et d'une puce graphique Intel Iris Xe.

Le PC intègre 16 Go de RAM LPDDR5 à 4800 MHz et un SSD de 512 Go et prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Les deux ports Thunderbolt 4 permettent un transfert de données allant jusqu'à 40 Gb/s et autorisent la connexion de multiples écrans et périphériques.

Le PC portable MSI Summit E14 Evo A12M-045FR est en promotion à 799,99 € au lieu de 969,99 €, soit une remise de 18 % sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.







À découvrir également sur GNT :